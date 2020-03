Coronavirus, avvocati bergamaschi chiedono al Tribunale rinvio delle udienze

Le associazioni forensi operanti sul territorio bergamasco hanno inviato una lettera al Presiedente del Tribunale cittadino, Cesare De Sapia, con la quale si rinnova l’invito a un rinvio generalizzato delle udienze civili e penali di natura differibile.

Ecco il testo della missiva che porta la firma dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori di Bergamo, dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati – sezione di Bergamo, dell’Associazione Matrimonialisti Italiani, dell’Associazione Provinciale Forense, della Camera Civile Bergamo, della Camera Penale di Bergamo “Roberto Bruni”, della sezione della Camera Penale della Lombardia Orientale, della Nuova Avvocatura Democratica Bergamo:

Egregio Presidente,

facendo seguito alle pregresse interlocuzioni da lei avute con il COA, con il Comitato Pari Opportunità e con la Camera Penale, premesso che l”emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19 rappresenta per il territorio del circondario del Tribunale da lei presieduto caratteri di gravità e severità assoluti;

che i dati relativi al numero dei contagi nella bergamasca e alla crescita giornaliera sono a dir poco allarmanti, rendendo la nostra provincia la zona più colpita subito dopo la cd. “zona rossa”;

che la vulnerabilità dei Tribunali lombardi, a dispetto di tutte le misure intraprese, è drammaticamente dimostrata dalle notizie di cronaca che giungono sia dal Tribunale di Milano che da quello di Brescia;

che tutte le iniziative assunte sia nel settore civile che in quello penale, al fine di garantire la celebrazione dell’attività d’udienza nel rispetto delle prescrizioni sanitarie imposte a livello nazionale, si sono rivelate del tutto insufficienti, posto che ancora oggi nei corridoi e negli atri del Tribunale è inevitabile constatare assembramenti di persone in attesa della chiamata della propria udienza, a causa degli inevitabili ritardi che lo svolgimento dell’attività giudiziaria comporta;

che, in particolare, le indicazioni sanitarie raccomandano, a tutela della salute e di tutti e per garantire la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale, di evitare il più possibile contatti ravvicinati e assembramenti di persone, onde ridurre le possibilità di contagio;

che la sede degli uffici giudiziari di Bergamo presenta per lo più aule e spazi comuni angusti, che non consentono di gestire l’udienza e il relativo afflusso di avvocati e parti processuali in termini da garantire adeguate distanze di sicurezza (1/2 metri) tra tutte le persone interessate sia all’interno dell’aula d’udienza che nei luoghi d’attesa;

che l’utenza professionale che rappresentiamo come associazioni forensi è fortemente preoccupata che la scelta di continuare a far celebrare le udienze in condizioni di “insicurezza”, esponga tutti quanti al concreto rischio di contagio e quindi di diffusione del virus, risultando compromesso il diritto alla salute di tutti coloro che hanno accesso al Tribunale;

che, sotto altro profilo, le limitazioni in atto per effetto delle disposizioni da Lei impartite, non consentano l’esercizio pieno dell’attività difensiva e non è pensabile che ciò possa protrarsi nel tempo peninanendo l’ordinaria attività d’udienza.

Tutto ciò premesso, chiediamo che a tutela di tutti coloro che debbano accedere al Tribunale per ragioni professionali e/o di giustizia, voglia adottare un provvedimento di rinvio di tutte le udienze civili e penali che non presentino carattere d’urgenza fino al prossimo 31 marzo, disponendo che i rinvi delle udienze già calendarizzate siano comunicate a mezzo PEC a tutte le parti, al fine di evitare l’accesso al palazzo di giustizia.