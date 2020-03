Il parroco-chimico e l’Amuchina fatta in casa per i fedeli: “Un gesto di vicinanza”

L’idea non gli è venuta così per caso. Perchè don Claudio Del Monte, parroco alla Malpensata, vanta una laurea in chimica industriale, materia che per altro insegna in seminario. In questi giorni di allarme per il Coronavirus, come molte altre persone si è accorto che l’Amuchina è merce sempre più rara, nelle farmacie come nei supermercati. Per questo (“seguendo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità”, tiene giustamente a sottolineare) si è messo a produrre del gel igienizzante fatto in casa per lui e i fedeli del quartiere: a base di glicerolo (“che funge da umettante”, spiega don Claudio), acqua ossigenata (“che ha capacità ossidante sui batteri”), alcol (“che disinfetta) e acqua (“per diluire”).

Al momento ha prodotto un centinaio di boccette da 25 millilitri ciascuna, utilizzando quelle per l’acqua santa. Alcune le ha regalate ai medici e agli infermieri che frequentano la parrocchia, “ringraziandoli a nome della comunità per il prezioso lavoro che stanno svolgendo in questi giorni”. Una trentina, invece, sono già andate a ruba tra le persone più anziane, che se vogliono possono fare una libera offerta. E quando le boccette finiranno? “Mi metterò a studiare qualcosa di nuovo per loro”, assicura don Claudio. Sempre seguendo le indicazioni dell’Oms, chiaro.

L’idea ha riscosso diversi apprezzamenti. Per esempio Oriana Ruzzini, farmacista del quartiere impegnata in Consiglio comunale, ha dedicato a don Claudio delle parole di ringraziamento. “Ha sempre avuto grande passione per la materia, anche nello spiegare il messaggio del Vangelo attraverso la chimica. In un momento come questo – commenta – il suo è un bel gesto di vicinanza ai fedeli”. Un’altra piccola storia di solidarietà ai tempi del Coronavirus.