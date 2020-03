Recuperi Serie A, ecco le date definitive: Atalanta-Sassuolo mercoledì 18 alle 18.30

Non cesseranno polemiche e veleni, ma almeno ora c’è un calendario ufficiale – quindi, certo – per i recuperi dei match di Serie A rimandati a causa dell’emergenza Coronavirus.

La partita che più di tutte ha tenuto banco in queste ultime settimane, Juventus-Inter, alla fine si giocherà domenica sera, alle 20.45, a distanza di una settimana da quanto preventivato inizialmente. Lo stesso giorno si disputeranno anche le gare Parma-Spal (12.30), Genoa-Milan (15), Sampdoria-Verona (15) e Udinese Fiorentina (18). Lunedì alle 18.30 si giocherà Sassuolo-Brescia.

L’Atalanta, quindi, nel prossimo weekend non giocherà. Gomez e compagni torneranno in campo martedì 10 marzo, alle 21, al Mestalla di Valencia per l’ottavo di finale di Champions League. A porte rigorosamente chiuse.

Domenica 15 marzo ci sarà invece Atalanta-Lazio, mentre il 6° turno di ritorno di Serie A i nerazzurri lo disputeranno la settimana dopo: Atalanta-Sassuolo, infatti, è stata programmata per mercoledì 18 marzo alle 18.30.

I prossimi impegni dell’Atalanta

Martedì 10 marzo, ore 21: Valencia-Atalanta (Champions League)

Domenica 15 marzo, ore 15: Atalanta-Lazio (Serie A);

Mercoledì 18 marzo, ore 18.30: Atalanta-Sassuolo (Serie A).

Tutti i recuperi di Serie A

RECUPERO 6ª GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30

Atalanta-Sassuolo

Hellas Verona-Cagliari

Torino-Parma

La gara Inter-Sampdoria sarà riprogrammata nella prima data utile.

RECUPERO 7ª GIORNATA DI RITORNO

Domenica 8 marzo 2020

ore 12.30 Parma-Spal

ore 15.00 Milan-Genoa

ore 15.00 Sampdoria-Hellas Verona

ore 18.00 Udinese-Fiorentina

ore 20.45 Juventus-Inter

Lunedì 9 marzo 2020

ore 18.30 Sassuolo-Brescia