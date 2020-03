Zona rossa, in attesa di una decisione: “L’assenza di mascherine per i medici è grave”

Zona rossa sì, zona rossa no: l’interrogativo che assilla la Bergamasca non ha ancora una risposta.

Nella consueta conferenza stampa l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha spiegato come la decisione verrà presa dal Governo, probabilmente nella serata di mercoledì 4 marzo.

“La valutazione decisiva, sì o no, quanti e quali comuni, riguardo all’allargamento della ‘zona rossa’ alla provincia di Bergamo verrà fatta questa sera (mercoledì 4 ndr) – spiega Jacopo Scandella, consigliere regionale del Partito Democratico -. L’assessore Gallera ha anticipato l’orientamento favorevole della Regione, ora la palla passa al Governo e all’Istituto Superiore di Sanità.

Intanto, i contagi aumentano ma in maniera meno marcata rispetto a martedì. Aumentano i posti letto in terapia intensiva, aumentano le possibilità di assumere nuovo personale. Non aumentano ancora le mascherine, grave errore di programmazione fatto prima che partisse l’emergenza, che ha esposto ed espone i nostri operatori sanitari al continuo rischio di contagio. Fondamentale che arrivino il prima possibile”.