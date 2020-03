Ufficiale, Valencia-Atalanta a porte chiuse: ma gli spagnoli vorrebbero i propri tifosi

“Le indicazioni del governo non sono consigli ma ordini: per il bene di tutti le partite di calcio e pallacanestro saranno a porte chiuse”: ad ufficializzare la decisione è stata Ana Barcelò, responsabile della Sanità della regione in una conferenza stampa nella sede della Comunitat Valenciana.

Parole che hanno richiamato quelle del ministro della Sanità Salvador Illa ma Barcelò pare aver messo la parola fine sulla questione: “La decisione è definitiva e irrevocabile”.

Niente tifosi al Mestalla, dunque, anche se la società spagnola si è voluta tenere ancora una minima speranza, comunque poco probabile: rimborsare i biglietti già venduti e ripartire con una nuova vendita, riservata ai soli tifosi di casa e residenti nella regione.

A questo punto manca solo la conferma da parte della Uefa.