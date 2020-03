“Ti presento una start up”, i Giovani Imprenditori di Confindustria lanciano la seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione, torna “Ti presento una startup”, l’iniziativa promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo, nata nel 2019 con l’obiettivo di facilitare la collaborazione tra le aziende associate a Confindustria Bergamo e le startup innovative, per promuovere l’incontro efficace tra domanda e offerta di innovazione.

Il valore di questo match è infatti duplice: per gli associati, entrare in contatto con le startup può essere occasione per avviare un processo di digitalizzazione, un progetto di R&S o inserire nuovi servizi/tecnologie in portfolio; per le startup, relazionarsi con le aziende del proprio settore può invece essere occasione per stringere potenziali partnership, commerciali e/o societarie.

L’iniziativa, lanciata per la prima volta nel 2019, vuole porsi come un format di riferimento da replicarsi con frequenza annuale, dirigendosi di volta in volta a settori merceologici distinti e con esigenze differenti.

E se il focus dell’edizione 2019 riguardava il settore del tessile e Moda, la call 2020 sposta l’attenzione verso il settore Materie plastiche e Gomma: comparto storico dell’associazione, e che vede tra i suoi esponenti aziende di grande rilevanza a livello nazionale e internazionale.

All’iniziativa, possono candidarsi le aziende nazionali che hanno qualifica di startup innovativa e PMI innovative e che offrono servizi/prodotti prevalentemente focalizzati sui seguenti ambiti di innovazione:

Materiali innovativi

Digital transformation

Smart production

Innovazione nella qualità

Economia circolare

Per l’ambito di innovazione Economia Circolare, verranno prese in considerazione anche proposte progettuali e/o idee di business promosse anche da team informali e soggetti del mondo della ricerca, nella forma della call for ideas. Queste iniziative parteciperanno ad un premio speciale patrocinato da CESAP – Centro Europeo Sviluppo Applicazioni Plastiche.

Il periodo di ricerca e selezione delle start-up si è aperto ufficialmente il 21 gennaio e proseguirà fino al 31 marzo.

A chiusura della call, seguirà la fase di selezione e il matching day del 19 maggio, durante il quale gli startupper selezionati potranno presentare la propria iniziativa imprenditoriale alle aziende di Confindustria Bergamo che hanno manifestato la volontà di avviare progetti di open innovation per favorire la nascita di collaborazioni, commerciali e societarie.

Tutti i dettagli sul progetto e le modalità di partecipazione sono disponibili a questo link (clicca qui).