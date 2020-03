The good doctor, il Super Tuesday o la Fabbrica del rock? La tv del 4 marzo

Per la prima serata in tv, mercoledì 4 marzo su RaiDue alle 21.20 andrà in onda il telefilm “The good doctor”. Verranno proposti due episodi intitolati “La prima volta” e “Prove generali”. Nel primo, il dottor Shaun Murphy (Highmore) affronta il suo primo intervento. Il caso si rivela complicato e, nonostante Shaun abbia un’idea geniale, sarà il dottor Marcus Andrews (Hill Harper) a portare a termine l’operazione. Intanto la relazione con la dottoressa Carly Lever (Jasika Nicole) procede senza intoppi e Shaun impara che trovare dei compromessi può essere piacevole. Nel frattempo, la dottoressa Claire Brown (Antonia Thomas) continua ad evitare le emozioni complesse scaturite dalla perdita della madre x; sul fronte lavorativo, lei e la dottoressa Morgan Reznick (Fiona Gubelmann) si ritrovano a seguire un paziente la cui diagnosi susciterà in loro dubbi.

Nel secondo, Shaun sembra iniziare a dare eccessiva importanza alla preparazione del suo primo intervento da specializzando. Seppur giustificato dall’autorizzazione concessagli dal primario Audrey Lim (Christina Chang) a usufruire di tutto ciò che desidera per esercitarsi, affronta l’appendicectomia simulata avvalendosi dell’intera équipe. Mentre esegue il suo intervento, il dottor Murphy aliena un’infermiera: quest’azione metterà a rischio il suo internato al Saint Bonaventure. Nel frattempo, il dottor Neil Melendez (Nicholas Gonzalez) si trova in disaccordo con il primario Lim riguardo ad un intervento rischioso, e la dottoressa Claire Brown sprofonda in comportamenti autodistruttivi le cui ramificazioni si estenderanno anche al posto di lavoro.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su Canale Nove alle 21.25 “L’assedio”, il programma di interviste condotto da Daria Bignardi. Gli ospiti di stasera saranno il leader di Azione Carlo Calenda, il cantante Piero Pelù, la scrittrice Valeria Parrella, i protagonisti di Making of Love, Piper Cusumano, Annalisa Cereghino, Claudio Pauri, Filippo Sabarino e Matteo Mori. Torna Luca Bottura.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “#CR4: la repubblica delle donne”, condotto da Piero Chiambretti.

Su Canale5 alle 21.20 spazio a “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti.

Su La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi” propone lo speciale “Chi può battere Donald Trump?”. Per i candidati alle presidenziali degli Stati Uniti, democratici e repubblicani, è tempo di Super Tuesday, l’appuntamento che ha visto la chiamata al voto per le primarie in vista di Usa 2020, la corsa alla Casa Bianca. All’indomani di questo appuntamento, Andrea Purgatori apre una finestra sulla politica americana e sulle possibili implicazioni del voto.

Su Tv8 alle 21.30 ci sarà l’ultima puntata di audizioni di “Italia’s got talent”, mentre venerdì 6 marzo la finalissima in diretta dagli studi di Cinecittà di Roma. Al tavolo dei giudici ritroviamo Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione, mercoledì 4 marzo, confermata Lodovica Comello, che diventerà mamma tra poche settimane, e passerà il testimone ad Enrico Papi nella finale live di venerdì 6 marzo.

Al doppio appuntamento con Italia’s Got Talent, corrisponde anche un doppio Golden Buzzer, di cui possono usufruire ancora Federica Pellegrini e il pubblico per decretare gli ultimi due finalisti.

Anche questa settimana tanti talenti calcheranno il palco di Italia’s Got Talent per aggiudicarsi almeno 3 “sì” della giuria: dal giovanissimo violinista che improvviserà la sua esibizione, all’esilarante performance di un atleta che unirà il suo talento alla cucina.

Una compagnia di ballo porterà sul palco un messaggio sociale molto importante, quello dell’amore che si trasforma in ossessione, mentre un giovanissimo cantante si esibirà sulle note di “Never enough” dalla colonna sonora del film “The Greatest Showman”. Infine, un comico porterà un divertente monologo sul rapporto tra i social ed i giovani, ambientato nel 2089.

Al termine dell’ultima puntata di Audizioni il pubblico sarà chiamato a scegliere il dodicesimo e ultimo finalista attraverso il Golden Buzzer, che verrà svelato all’inizio della finale di venerdì 6 marzo. Durante la finale, sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decretare il vincitore della quinta edizione di questo talent.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “La fabbrica di cioccolato”, con Johnny Depp; su Rai4 alle 21.20 “Dogman”, con Marcello Fonte; su La7D alle 21.30 “La lettera scarlatta”, con Demi Moore; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Miami Magma”, con Brad Dourif; su La5 alle 21.10 “Le pagine della nostra vita”, con Rachel McAdams; su Iris alle 21 “42 – La vera storia di una leggenda americana”, con Chadwick Boseman; e su Italia2 alle 21.20 “Lupin III: le tattiche degli angeli”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “La fabbrica del rock”. La storia della “wrecking crew” – un collettivo di talentuosi turnisti che hanno fatto la storia della canzone, non solo americana. Strangers in the Night, Mrs. Robinson, Let the Sunshine In e altri classici immortali non sarebbero stati gli stessi senza la loro arte. Regia Denny Tedesco.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 19.10 il reality “Cortesie per gli ospiti”.