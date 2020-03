Grave incidente a Strozza, dove secondo le prime informazioni un’auto si sarebbe ribaltata, coinvolgendo nell’incidente anche un ciclista. È successo intorno alle 11.30 in località Cabrozzo, ma la dinamica al momento è ancora da chiarire.

Almeno tre le persone coinvolte. Quella in condizioni più gravi sembra essere proprio il ciclista, trasportato in ospedale dall’elissoccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenute due ambulanze, altrettante automediche, i carabinieri di Zogno e i vigili del fuoco del comando provinciale.