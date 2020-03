Scozia e Italia: confronto sulla tampon tax mentre arriva l’assorbente sospeso

Molto probabilmente la Scozia potrà urlare a gran voce la notizia di essere “il primo Paese al mondo a sostegno del ciclo mestruale”. Pochi giorni fa infatti il Parlamento ha dato il primo via libera a una possibile legge che renda gratuiti gli assorbenti, ma sarà solo nella seconda fase che i parlamentari potranno proporre gli emendamenti in merito.

Se la legge venisse approvata avremmo testimonianza di un ulteriore passo avanti fatto dal paese del kilt e delle cornamuse in merito a questa tematica, considerando che già dal 2018 la Scozia ha reso gratuiti gli assorbenti in scuole e università.

Una tampon tax rivolta alle donne e alle loro esigenze dettate da madre natura, anche se in Italia qualcuno sembra non essersene ancora accorto. Già nei mesi scorsi noi italiani abbiamo sentito parlare di questa vicenda, con una fiera Laura Boldrini che vestiva i panni di paladina delle donne all’urlo di “Il ciclo non è un lusso”.

L’idea iniziale era quella di ridurre la tassazione di ogni tipologia di assorbenti, ma in realtà le cose sono andate diversamente, tanto che c’è stata sì una diminuzione dell’IVA, ma non per tutti gli assorbenti. Pochi mesi fa è passato l’emendamento firmato da Vita Matrinciglio (deputata M5S) che prevede l’abbassamento dell’IVA al 5%, ma solo per gli assorbenti “ecologici”. Questo cosa significa? Che, in generale, la situazione italiana non è stata modificata, considerando che la stragrande maggioranza delle donne non utilizza assorbenti green, bensì di tipo “usa e getta” che sono, quindi, ancora tassati al 22% avendo al loro interno delle parti in plastica.

In Italia si è preferito dare una linea più green e a sostegno dell’ambiente, piuttosto che una linea a sostegno delle donne. Per molti la questione rimane limitata all’ambito femminile considerando che i maschietti non hanno “l’onore” di avere il ciclo, ma è bene considerare che le spese per prodotti femminili, quali gli assorbenti o altri, sono spese che ricadono su tutta la famiglia. La prossima volta che vedrete vostra moglie, madre, sorella o fidanzata acquistare degli assorbenti usa e getta, sappiate che per lo Stato stanno prendendo dei prodotti di lusso, non di prima necessità, e che per questo motivo stanno pagando più tasse.

Ecco perché la Scozia potrebbe essere un buon esempio per il nostro Paese, essendo una nazione che ha deciso di sostenere le donne e di non porre uno svantaggio a loro carico per qualcosa che non possono fisicamente controllare. Anche la Germania si è impegnata, facendo crollare la tassazione in merito agli assorbenti al 7%, mentre la Francia ha posto l’Iva al 5,5%. In Europa l’Italia non è sicuramente la peggiore osservando l’Ungheria (27%), Danimarca, Svezia e Norvegia (25%).

Non è lo sguardo verso chi fa peggio di noi, però, che ci deve far sentire meglio e più giusti, tanto che la tampon tax fa ancora tanto rumore.

Sono soprattutto le ragazze a rispondere contro la suddetta tassazione sul ciclo ed ecco allora che si è sviluppato un movimento di protesta silenziosa con “l’assorbente sospeso”. Di cosa si tratta? Semplice, lasciare nei bagni di scuole o università dei piccoli contenitori in cui inserire gli assorbenti, in modo tale che chiunque ne abbia necessità possa trovare un aiuto senza alcun costo.

Infatti ogni ragazza potrà ammettere (e non è una colpa) di aver vissuto almeno un momento in vita sua in cui il ciclo ha bussato alle sua porta in modo improvviso e lei era a corto di “mezzi”. Ecco allora che si chiede aiuto ad altre ragazze con la ricerca di un sostegno femminile, perché solo le donne sanno cosa vuol dire avere il ciclo, il disagio che può portare o il malessere fisico che può far subire.

Solo le donne sanno e sono le donne che stanno lottando per far capire al governo che il ciclo mestruale non è un tabù, è qualcosa di naturale, fisiologico e incontrollabile, motivo per cui la tassa verso gli assorbenti, visti come beni di lusso, è una vergogna per tutti.

La linea di azione in Italia è pari ad una linea green a sostegno della natura, ma perché non si può trasformare in un sostegno alla natura della donna?