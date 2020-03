Piattaforma web per lezioni e compiti online nella scuola primaria

L’Assessorato all’Istruzione del Comune di Bergamo in collaborazione con il Centro Studi ImparaDigitale ha realizzato una piattaforma online con esercitazioni, lezioni e materiali per tutti i bambini delle scuole primarie di Bergamo. Lo scopo era quello di consentire l’apprendimento durante questi giorni in cui le attività didattiche sono sospese per il contenimento del coronavirus.

“In queste giornate difficili e complicate che continuano a vedere sospese le attività scolastiche – ha scritto l’assessore Loredana Poli a dirigenti, insegnanti e genitori – sentiamo parlare di lezioni in streaming e vediamo che diversi Istituti di secondo grado hanno avviato o stanno avviando questa modalità di lezione. In linea con la sollecitazione del Ministero dell’Istruzione sulla didattica a distanza e con attenzione, in specifico, alla scuola primaria, ho ritenuto opportuno chiedere aiuto all’associazione Centro Studi ImparaDigitale, con la quale il Comune di Bergamo ha in essere una convenzione, per mettere a disposizione vostra, dei vostri alunni e dei vostri bambini alcune risorse appositamente selezionate, divise per disciplina e per classe.”

I materiali sono utilizzabili online attraverso ogni dispositivo digitale, come tablet e pc e sono suddivisi per classe e disciplina.

“L’auspicio – prosegue Poli – è che la consultazione di questi materiali possa rappresentare anche un’opportunità di condivisione tra genitori e figli e un’integrazione utile di altre esperienze importanti di apprendimento da vivere in questi giorni (es. gioco, lettura…). Ci mettiamo ora a lavorare sul tema della assistenza educativa scolastica in questo tempo di scuole chiuse: vorremmo poter accompagnare con cura per qualche ora i ragazzi e le ragazze con disabilità nel tempo della didattica a distanza.”