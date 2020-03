Miglior film storico, il regista bergamasco Juri Ferri vince ad Amsterdam

Il film “Meidagen”, diretto dal giovane regista bergamasco Juri Ferri, ha vinto il premio come miglior film storico al New Renaissance Film Festival di Amsterdam.

TRAMA – Un soldato olandese vive i primi giorni della seconda guerra mondiale dalle coste della Zelanda, nel sud-ovest dei Paesi Bassi. Man mano che il paese viene rapidamente invaso, la sua fede in Dio verrà messa alla prova.

Juri Ferri, giovane di Comun Nuovo, dopo gli studi al liceo scientifico Sant’Alessandro di Bergamo ha frequentato il triennio a Middelburg in Olanda. Ha seguito un programma abbastanza ampio di studi umanistici, poi ha deciso di dedicarsi al cinema e si è specializzato alla London Film School.

Nel 2018 ha vinto il premio come miglior film storico al New Renaissance Film Festival a Londra con il cortometraggio “UB-13”.