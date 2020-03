Il Papa Giovanni cerca medici specializzati e infermieri per fronteggiare il Coronavirus

Medici specialisti in Anestesia e rianimazione, Ematologia, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Medicina interna e Microbiologia e virologia. E ancora: personale infermieristico e tecnico a cui assegnare incarichi di collaborazione.

Mercoledì 4 marzo l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha pubblicato due bandi per la ricerca d’urgenza di numerosi specialisti per fronteggiare l’eccezionale mole di lavoro generata dall’emergenza Coronavirus.

L’obiettivo è l’assunzione a tempo determinato “della durata di 6 mesi per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel profilo professionale di dirigente medico e di dirigente biologo nelle discipline sopra indicate”.

Al bando possono partecipare anche i professionisti non più in attività e gli iscritti all’ultimo anno di formazione specialistica medica nelle discipline a concorso o in specializzazioni riconosciute equipollenti o affini: il rapporto di lavoro, ovviamente, potrà essere costituito solo dopo il conseguimento del diploma di specializzazione.

