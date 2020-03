“Vogliamo dare alla città un segnale di speranza e fiducia verso il futuro”. Così il titolare di Goss Grill Burger, Romano Perrone, presenta la nuova hamburgeria aperta a Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 54.

Si tratta di una novità dal significato speciale. Romano Perrone evidenzia: “Abbiamo deciso di aprirla anche se ci troviamo in un periodo particolare, contraddistinto dall’emergenza Coronavirus. Riteniamo che sia un modo per lanciare un messaggio positivo e invitare tutti a reagire, a ricominciare a uscire, a riscoprire la bellezza di fare una passeggiata in città e frequentare i suoi locali, fermo restando il rispetto delle misure preventive a tutela della salute pubblica”.

I clienti potranno gustare hamburgeria fast food di alto livello con lo stesso format che Goss propone in Città Alta, in via Bartolomeo Colleoni, 20/C. Una formula innovativa che prevede servizio take away e la possibilità di contare su qualche tavolo per consumare un menù burger anche sul posto.

La scelta, ampia e variegata, include tutti i gusti di Goss, spaziando dagli hambuger di carne dalle svariate farciture agli hamburger vegetariani con verdure fresche e formaggi, sempre prestando un’attenzione particolare alla qualità degli ingredienti, all’utilizzo di prodotti freschi e alla scelta delle materie prime.

Mercoledì 4 e giovedì 5 marzo l’hamburgeria sarà aperta solo a mezzogiorno per un rodaggio iniziale, mentre da venerdì sia per pranzare sia per cenare. L’orario sarà dalle 12 alle 14.30 e dalle 18.45 alle 22.30, prolungato fino alle 23.30 il venerdì e il sabato. Al momento rimarrà chiusa la domenica ma presto sarà operativa anche nel giorno festivo.

Dopo qualche settimana di “sdoppiamento”, verso fine marzo, nella location dove Goss ha avuto sede finora, in via Verdi, 3, troverà spazio un nuovo ristorante che punterà sui pranzi di lavoro e su cene in stile steak house con griglieria, taglieri, formaggi e insalatone oltre a qualche hamburger. Romano Perrone spiega: “La proprietà sarà sempre la stessa, ma l’apertura in viale Papa Giovanni ci consente di differenziare la proposta sul territorio valorizzando le nostre specialità”.

Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 035297638.