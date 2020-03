Simone Budelli con il Centro Meteo Lombardo ci illustrano il tempo che farà a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Tempo stabile sulla Lombardia mercoledì a un promontorio di alta pressione in quota, mentre tra giovedì e venerdì temporaneo peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa di una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia. Nel fine settimana ritorno a condizioni di tempo stabile grazie a correnti nord-occidentali più asciutte, in un contesto termico sostanzialmente in linea con le medie del periodo.

Mercoledì 4 marzo 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo residui annuvolamenti in mattinata sul mantovano e qualche velatura sui settori occidentali dal tardo pomeriggio – sera. Nelle ore più fredde della giornata locali banchi di nebbia sulla bassa pianura.

Temperature: Minime in calo (0/3°C), massime stazionarie (13/15°C).

Giovedì 5 marzo 2020

Tempo Previsto: Nuvolosità in aumento tra notte e mattino a partire da ovest, con passaggio a cielo nuvoloso su tutti i settori. Tra pomeriggio e sera precipitazioni diffuse a partire dai settori occidentali e in rapida estensione al resto della regione. Quota neve mediamente sui 600-900 metri.

Temperature: Minime in lieve aumento (1/4°C), massime in calo (7/9°C sui settori occidentali, 10/12°C su quelli orientali).

Venerdì 6 marzo 2020

Tempo Previsto: Nuvolosità sparsa in mattinata con residue precipitazioni sui settori orientali; tendenza a qualche schiarita a partire da ovest. Nel pomeriggio-sera cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sui settori occidentali, nuvolosità sparsa altrove con qualche isolata pioggia su est regione (quota neve mediamente oltre 700-1000 metri).

Temperature: Minime in lieve aumento (2/5°C), massime in aumento (10/13°C).