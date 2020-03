Il Governo verso la decisione di chiudere scuole e università in tutta Italia

Il governo ha deciso: intende chiudere scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo..

Il governo, per la decisione di chiudere scuole e università che dovrebbe scattare in tempi brevissimi, si è affidato al parere della commissione scientifica che già martedì aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. E a quello del ministero della Salute di Roberto Speranza, che non aveva fatto mistero di essere favorevole alla chiusura.

In giornata dovrebbe arrivare anche un nuovo Decreto del presidente del Consiglio che fornirà ulteriori misure per il contenimento sanitario al fine di contrastare l’espandersi dell’epidemia di coronavirus.