Evade di nuovo dai domiciliari: arrestato per la seconda volta in due settimane

Nella serata di martedì, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviglio hanno nuovamente tratto in arresto G.S., pregiudicato 26enne di origine indiana residente a Ghisalba, già arrestato per analogo reato di evasione il 24 febbraio scorso.

I militari dell’Arma sono intervenuti in piazza Papa Giovanni XXIII su richiesta del titolare di un esercizio commerciale per identificare un gruppo di giovani minori autori di schiamazzi. Mentre

identificavano i componenti del gruppo hanno notato sopraggiungere da una via laterale un giovane che, alla vista dell’autovettura istituzionale, ha tentato di allontanarsi per sottrarsi allo sguardo degli uomini dell’Arma che, notato l’atteggiamento, lo hanno subito raggiunto per identificarlo.

G.S., infatti, è noto ai militari che quotidianamente effettuano il controllo delle persone sottoposte dall’Autorità Giudiziaria all’obbligo degli arresti domiciliari e solo una settimana prima era stato

arrestato dal personale della Stazione Carabinieri di Martinengo per l’analogo reato. Nella circostanza, dopo il processo, era stato nuovamente sottoposto agli obblighi della permanenza in

casa.

Così, essendosi nuovamente allontanato dall’abitazione dei genitori, su disposizione del magistrato di turno, è stato temporaneamente ricollocato agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo fissato nella mattinata odierna presso il Tribunale di Bergamo.