Emergenza Coronavirus, slittano show ed eventi, ma riaprono i musei: elenco e info

Anche questa settimana gli spettacoli, i concerti e gli incontri organizzati a Bergamo e provincia vengono annullati e/o rinviati per l’emergenza Coronavirus. Lo comunicano le istituzioni, le associazioni e gli enti organizzatori a seguito delle misure disposte da Regione Lombardia d’intesa con il ministero della salute per ridurre il rischio di contagio.

L’ordinanza conferma la chiusura di cinema e teatri in tutta la Lombardia, così come la sospensione di tutte le attività di piscine, palestre e centri sportivi, gli eventi culturali e ricreativi. Per i musei viene contingentato l’ingresso dei visitatori e sono introdotti elementi per evitare l’assembramento, distanziando le persone di almeno un metro. Analogamente, a bar, pub e ristoranti è consentito l’accesso con limitazioni di posti a sedere e distanziamento almeno di un metro dei clienti.

Slittano, così, i numerosi appuntamenti in programma dal 2 all’8 marzo in Bergamasca e tante iniziative promosse in occasione della giornata internazionale della donna.

Più precisamente, viene posticipato al 27 maggio il concerto di Massimo Ranieri, in cartellone il 5 marzo al teatro Creberg: i biglietti rimarranno validi per la nuova data (non è previsto il rimborso).

Sempre al teatro Creberg, viene annullato lo spettacolo “Che disastro di commedia”, in calendario il 6 marzo: il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto entro il 21 marzo rivolgendosi ai punti vendita dove sono stati acquistati.

Slitta anche lo spettacolo di Vittorio Sgarbi su Raffaello: previsto per il 7 marzo al Creberg, viene rinviato e la nuova data verrà comunicata a breve. I biglietti rimarranno validi per la nuova esibizione.

I più romantici dovranno pazientare per assistere a “Ghost – Il musical”, in programma domenica 8 marzo al Creberg: andrà in scena il 30 aprile e i biglietti rimarranno validi per la nuova data.

Completando il quadro degli spettacoli al Creberg, viene annullato “𝗢𝗽𝗲𝗻” 𝗱𝗶 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗘𝘇𝗿𝗮𝗹𝗼𝘄, in cartellone il 14 marzo: il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto entro il 28 marzo nei punti vendita dove sono stati acquistati.

La Fondazione Teatro Donizetti comunica che:

– lo spettacolo “È bello vivere liberi” con Marta Cuscunà, che doveva andare in scena al Teatro Sociale mercoledì 4 e giovedì 5 marzo per Altri Percorsi, è stato sospeso e posticipato a nuove date in via di definizione che saranno comunicate a breve. Gli abbonati e coloro che hanno acquistato un biglietto sono pregati pertanto di attendere ulteriori indicazioni.

– lo spettacolo “Rigoletto. I misteri del teatro” previsto per domenica 8 marzo alle 18 al teatro Sociale è stato annullato e posticipato a domenica 18 ottobre negli stessi orari (alle 16.30 il laboratorio e alle 18 lo spettacolo). I biglietti non saranno validi per le nuove date. Chi avesse acquistato un biglietto allo sportello può procedere con il rimborso mettendosi in contatto con la biglietteria via email o telefonicamente. Per chi avesse acquistato i biglietti online si prega di accedere al link http://www.vivaticket.it/ita/rimborso e seguire le istruzioni.

La richiesta di rimborso va effettuata entro e non oltre il 30 marzo 2020.

Sono state sospese anche le recite dello stesso spettacolo previste per gli studenti, sempre al Teatro Sociale di Bergamo, il 9 e il 10 marzo. Le scuole e gli insegnanti vengono informati direttamente dallo staff di “Opera Education”. Per dettagli è possibile scrivere a info@operaeducation.org.

La biglietteria della Fondazione Teatro Donizetti, sita ai Propilei di Porta Nuova, rimarrà attiva ma ancora chiusa al pubblico fino al 9 marzo. Riaprirà, salvo diverse disposizioni, martedì 10 marzo. È possibile mettersi in contatto scrivendo all’indirizzo biglietteria@fondazioneteatrodonizetti.org o telefonando ai n. 0354160601/602/603 nei seguenti giorni e orari: da martedì a sabato dalle 13 alle 20.

Al teatro Crystal di Lovere lo spettacolo “Maratona di New York” con Fiona May e Luisa Cattaneo previsto sabato 7 e domenica 8 marzo viene posticipato: la nuova data verrà comunicata appena possibile.

Le Acli bergamasche sono costrette a rinviare la data del Congresso provinciale previsto il 7 e l’8 marzo. Appena possibile verrà comunicata la nuova data, con il programma e il luogo.

Slitta la 38esima edizione di Bergamo Film Meeting. A giorni verranno comunicate le date e il nuovo giorno del concerto in anteprima degli Asian Dub Foundation, che era previsto il 6 marzo al Teatro Sociale, come apertura della rassegna cinematografica. Il festival si terrà con tutta probabilità l’ultima settimana di maggio.

Al Filodrammatici di Treviglio viene annullato lo spettacolo in programma sabato 7 marzo “Cuore che ami ancora”: verrà comunicato se e quando verrà riprogrammato.

L’Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo comunica che le attività pubbliche sono sospese sino al 7 marzo. L’incontro sui Corpi Santi di Bergamo, previsto per mercoledì 4 marzo 2020, è rimandato a data da destinarsi.

Viene rinviato a sabato 4 aprile il primo appuntamento del corso “La lingua bergamasca”, in programma il 7 marzo. Organizza l’associazione culturale Tèra de Bèrghem”. Al termine della lezione si terrà un intervento di Sergio Ravasio (“L’eredità di Benedetto Ravasio) e a seguire Alessio Bianchi in “Vicende e suoni del baghèt”. Il secondo appuntamento sarà sabato 14 marzo con lezione seguita dall’intervento di Davide Lenisa, contastorie, attore teatrale, autore e regista in “Storie de pura”.

Si continuerà sabato 21 marzo con lezione seguita dall’intervento di Gigi Medolago, poeta, narratore e cantastorie. Infine, sabato 28 marzo ci sarà l’ultima lezione, seguita dall’intervento della burattinaia Carla Passera e della ricercatrice Roberta Navoni.

Gli incontri saranno tenuti dalla docente Caterina Leghi dalle 15 alle 16 al centro famiglia di via Legrenzi, 31 a Bergamo. Per iscriversi inviare un’e-mail a pierluigi.turani@gmail.com oppure a gepis81@gmail.com

Invece, GAMeC e Accademia Carrara Bergamo riaprono le porte al pubblico con le regole anti-assembramento da rispettare, a tutela della salute di tutti. Si potranno visitare la mostra di Antonio Rovaldi “Il suono del becco del picchio” e “Tiziano e Caravaggio in Peterzano”.

Anche i musei cittadini riaprono. Martedì 3 marzo si potrà tornare sulla cima del Campanone e sugli spalti della Rocca, al Museo della fotografia Sestini al Convento di San Francesco o a quello del Cinquecento a Palazzo del Podestà, e al Museo Donizettiano.

Non ci si fermerà nemmeno nel weekend con la riapertura della Torre dei Caduti, visitabile dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Se i musei riaprono, gli eventi rimangono fermi fino a nuove disposizioni. Sono sospesi:

– Venerdì 6 marzo: la lezione del corso di aggiornamento per insegnanti di Simona Feci 8 marzo: donne e cittadine. Una costruzione sofferta

– Sabato 7 marzo: il laboratorio teatrale per bambini e ragazzi Incartiamoci con il Kamishibai.

– Sabato 7 marzo: la conferenza di Novecento in dialogo con Peppino Ortoleva e Marino Sinibaldi Il Novecento e la radio.

Per quanto riguarda le biblioteche della Rete Bibliotecaria Bergamasca, alcune saranno aperte, altre no; ogni Comune sta valutando la propria situazione in merito e valutando il da farsi per poter riaprire in tutta sicurezza. Sono comunque previste alcune restrizioni anche nelle biblioteche aperte (ad esempio sarà consentito l’accesso ad un numero limitato di persone contemporaneamente e sarà attivo solo il prestito, quindi non sarà possibile fermarsi in biblioteca per letture, consultazione, studio ecc..).

A Bergamo le biblioteche riaprono ma, per ora, con il solo servizio prestito dei libri.

A Treviglio la biblioteca centrale riapre in versione ridotta: sarà garantito solo il servizio di prestito e restituzione all’ingresso della biblioteca e l’accesso sarà contigentato per evitare assembramenti. Gli orari di apertura saranno: lunedì dalle 14:30 alle 18; da martedì a sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18. Le sale lettura, l’area ragazzi, l’emeroteca e la zona ristoro rimarranno chiuse.

Tutti gli eventi e i corsi in programma per la settimana saranno sospesi (gruppi di lettura, conferenze e TreviglioInchiostro). Le biblioteche di quartiere rimarranno chiuse. Si può tornare a prenotare i libri sul catalogo www.rbbg.it, ti invitiamo a utilizzare i servizi online anche per i rinnovi.

A Nembro la biblioteca comunale resterà chiusa al pubblico per un’altra settimana. Sono garantiti i servizi telefonici e informatici.

Anche questa settimana ad Alzano Lombardo la biblioteca resterà chiusa.

A Villa di Serio il corso di Terza Università programmato dall’11 marzo al 15 aprile viene spostato: si terrà dal 15 aprile al 20 maggio, sempre il mercoledì dalle 15 alle 17.15. Le iscrizioni si ricevono in biblioteca martedì 7 aprile dalle 16.30 alle 18.

A San Paolo d’Argon la biblioteca è aperta solo per il banco prestiti e per l’utilizzo delle postazioni internet, utilizzabili solo da un utente alla volta. Non è consentita permanenza prolungata in tutti gli altri spazi. L’aula universitari non è momentaneamente utilizzabile.

A Parre la biblioteca resterà chiusa anche questa settimana, non potendo garantire le misure di sicurezza adeguate per la riapertura al prestito, così come previste dagli aggiornamenti contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020. Tutte le attività e gli eventi in programma sono sospesi. L’inizio del corso di storia della filosofia “Per conoscere il nostro tempo” è rimandato (speriamo) a venerdì 13 marzo. È disponibile il box 24h per la riconsegna dei libri ed è attiva 24h su 24 e 7 giorni su 7 la biblioteca digitale Media Library On Line.

Per qualsiasi necessità inviare un’e-mail a biblioteca@comune.parre.bg.it

Ad Albino fino al 7 marzo la biblioteca sarà aperta solo dalle 9 alle 13 esclusivamente per il prestito e per il ritiro dlele prenotazioni online.

Viene prorogata fino all’8 marzo la chiusura al pubblico dei Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo. Gli uffici restano attivi e lavorano a distanza, online, con tempi compatibili alle circostanze e all’organico in servizio. Gli utenti sono invitati a comunicare via mail con il Centro per l’impiego di competenza per qualsiasi necessità allegando alla richiesta un documento di identità valido: per italiani e cittadini comunitari carta d’identità e per cittadini extracomunitari permesso o carta di soggiorno.