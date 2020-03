Ecco come cambia il calendario di A; e l’Atalanta torna in campo a Valencia (forse)

Il Coronavirus sta bloccando anche il calcio italiano e internazionale. Ma se a livello europeo non è ancora stata presa nessuna decisione riguardo a rinvii o match da disputare a porte chiuse (ma qualcosa è destinato a succedere anche lì), la Serie A e la Coppa Italia sono state letteralmente stravolte dall’emergenza sanitaria.

Oltre ai tanti match rinviati negli ultimi due weekend (tra cui Atalanta-Sassuolo), tra martedì sera e mercoledì mattina è stato deciso di rimandare a data da destinarsi anche le due partite di ritorno delle semifinali di Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter.

In Serie A, invece, il calendario ha subito dei cambiamenti drastici con partite spostare e giornate fatte slittare.

Atalanta-Lazio, in programma per le 18 di sabato 7 marzo, è stata spostata a domenica 15 marzo, alle 15.

Così, i nerazzurri torneranno in campo (dopo il 7-2 di Lecce) mercoledì 10 marzo al Mestalla di Valencia per l’ottavo di finale di ritorno di Champions League. Coronavirus permettendo, però, perché non sono da escludere decisioni della Uefa dato che l’emergenza sanitaria si sta propagando (in maniera più contenuta, per ora) anche in Spagna.

Ecco, quindi, come cambia il calendario di Serie A per le prossime due settimane (salvo ulteriori modifiche, tutt’altro che inattese):

SABATO 7 MARZO

ore 20.45 Sampdoria-Verona

DOMENICA 8

ore 20.45 Udinese-Fiorentina

LUNEDÌ 9

ore 18.30 Milan-Genoa

ore 18.30 Parma-Spal

ore 18.30 Sassuolo-Brescia

ore 20.45 Juventus-Inter

VENERDÌ 13 MARZO

ore 18.45 Verona-Napoli

ore 20.45 Bologna-Juventus

SABATO 14 MARZO

ore 15 Spal-Cagliari

ore 18 Genoa-Parma

ore 20.45 Torino-Udinese

DOMENICA 15 MARZO

ore 12.30 Lecce-Milan

ore 15 Fiorentina-Brescia

ore 15 Atalanta-Lazio

ore 18 Inter-Sassuolo

ore 20.45 Roma-Sampdoria

Dopo il 15 marzo, ogni giornata slitta di un turno. No al 12, 13 e 14 maggio quando viene inserito un turno infrasettimanale con il programma della 17ª giornata (inizialmente prevista per il 10 maggio).