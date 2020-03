Coronavirus, Zona rossa tra Alzano e Nembro? Si decide in giornata, mentre salgono i contagi a Bergamo

Numeri pesanti e preoccupanti in Bergamasca relativamente ai contagi da Coronavirus. Al punto che si sta seriamente valutando, adesso, la possibilità di instaurare una Zona rossa nell’area tra Alzano lombardo e Nembro (ancora non meglio definita però)

Ne ha parlato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera e l‘Istituto Superiore della Sanità ha confermato: “Si sta valutando un Zona rossa in Bergamasca. Nell’area di Nembro e Alzano Lombardo c’è un forte incremento di casi: abbiamo chiesto a chi di dovere di fare delle nuove valutazioni e di comunicarci a noi e al Governo come è meglio muoversi. Bergamo oggi ha il numero più alto di contagiati, anche più della zona di Lodi e dei suoi focolai”.

I numeri

I numeri a martedì sera: in Bergamasca i morti salgono a 13, gli ultimi: un 88enne di Villa di Serio, un uomo di 67enne di Romano, un 78enne di Brusaporto, una 89enne di Albino, un 73enne di Sorisole, un 82enne di Alzano.

I positivi al Coronavirus sono cresciuti in un giorno di 129 e sono 372; a Nembro 58 casi, a Bergamo 33, ad Alzano 26, a Zogno 22, ad Albino 16 e a Villa di Serio 14.

Poi: 8 a Seriate, 7 a Torre Boldone, 6 a Gazzaniga e Treviglio, 5 a Romano e San Giovanni Bianco, 4 a Brusaporto, Calvenzano, Gandino, Gorle, Ponteranica, Sarnico, Scanzorosciate, Sorisole, Telgate, Vertova, 3 a Cene, Dalmine, Fiorano, Grumello, Martinengo, Ponte Nossa, Pradalunga, Ranica, Villa d’Almè, 2 ad Aviatico, Caravaggio, Casnigo, Castelli Calepio, Cavernago, Cazzano, Costa di Mezzate, Covo, Curno, Grassobbio, Lovere, Montello, Mozzo, Onore, Osio Sotto, Peia, Ponte San Pietro, Sedrina, Selvino, Spinone al Lago, Sovere, Spinone, Terno, Treviolo, Verdello, Zanica, 1 infine a Cividate, Albano, Almè, Arcene, Ardesio, Azzano San Paolo, Bariano, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Brignano, Calcinate, Capriate, Caprino, Capizzone, Carobbio, Casirate, Cenate Sopra, Chiuduno, Cisano, Clusone, Colzate, Comun Nuovo, Costa Volpino, Credaro, Fara Gera d’Adda, Fino del Monte, Fontanella, Gandosso, Ghisalba, Mapello, Pedrengo, Pumenengo, Ranzanico, San Paolo d’Argon, Santa Brigida, Solza, Sotto il Monte, Suisio, Torre de’ Roveri, Trescore, Val Brembilla, Valbondione, Verdellino, Villa d’Adda, Villongo, Zandobbio.

Auspicabile la Zona rossa?

Alla domanda se sia auspicabile la nuova Zona rossa, Gallerà risponde: “Quello che sta emergendo è che i presidi ospedalieri in quelle due-tre zone più colpite sono molto sotto pressione, mentre nelle altre aree della Lombardia sono spazi e uomini da poter mettere disposizione. Finché riusciamo a gestire così, può andar bene, ma se l’infezione si propaga nel resto della regione il sistema non è in grado di reggere Perciò il numero in crescita dei contagi in Bergamasca merita una seria riflessione per evitare che si propaghi in altre aree della regione. Se il modo unico, secondo l’Istituto Superiore di Sanità è fare una nuova zona rossa, allora facciamola. L’ISS – annuncia – sta per fare una comunicazione ufficiale a noi e al governo”. Quindi la decisione è attesa nella giornata di mercoledì.

Neonata ricoverata

Un neonato di 20 giorni è ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo”, ha spiegato Gallera e dall’ospedale precisano che è una bambina, arrivata lunedì con sintomi respiratori ed è ricoverata in patologia neonatale in isolamento sotto osservazione. Il tampone è positivo ma respira da sola e la situazione non risulta particolarmente compromessa. Intanto però è guarito ed è stato dimesso dall’ospedale di Legnano, dove si trovava ricoverato, il primario dell’ospedale di Alzano Lombardo.