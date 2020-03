Coronavirus, Gori: “Positivo lo 0,02% della popolazione: siamo bergamaschi, gente tosta”

Vicinanza ai cittadini dei paesi che potrebbero essere inseriti in zona rossa dal Governo e un messaggio di speranza: “Siamo bergamaschi, gente tosta, e torneremo più forti di prima”.

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ha parlato all’Ansa dell’attuale situazione a Bergamo, capoluogo di una provincia che attualmente vede il maggior numero di contagi.

“Sappiamo che l’Istituto Superiore della Sanità la sta valutando anche per proteggere il capoluogo, dato il numero crescente di contagi che si sono registrati nell’area della media val Seriana proprio in questi giorni. In città parliamo di 33 casi a martedì sera, lo 0,02% della popolazione”.

“Sono vicino a tutti i nostri concittadini che hanno famiglie, affetti, lavoro in Val Seriana, e ovviamente agli abitanti di quei Comuni: proprio mercoledì mattina ho telefonato al Sindaco di Nembro, anche lui contagiato dal coronavirus, esprimendo la nostra disponibilità a dare una mano per qualunque necessità”.

“Ai miei concittadini dico di non allarmarsi, di seguire le disposizioni e le protezioni che ci arrivano dagli esperti e dal ministero della Salute – continua Gori -: lavarsi le mani, evitare gli assembramenti, limitare i contatti sociali, informarsi sul sito dell’ATS. Ma di continuare a vivere la città. Non c’è ragione, salvo che per le persone più anziane, per non entrare in un negozio, in un museo o in un ristorante, se sono rispettate le giuste precauzioni. Noi abbiamo colto questo momento per potenziare ulteriormente i nostri servizi a favore delle persone anziane e di quelle più fragili, soprattutto se vivono da sole, e stiamo già lavorando per il momento in cui potremo ripartire. Questa situazione si supera tutti insieme, facendo leva sul nostro senso civico e sul nostro amore per la città”.

“Al Governo, aldilà degli aspetti sanitari che hanno evidente priorità, chiediamo di pensare a misure di sostegno delle imprese e dell’occupazione. C’è un’urgenza che riguarda la liquidità delle aziende, soprattutto di quelle più piccole, a partire dal settore turistico, dai pubblici esercizi e dai negozi di vicinato. Non c’è modo in questo momento di sapere quanto tempo sarà necessario a superare questa situazione. Noi confidiamo nel nostro sistema sanitario, che è il migliore nel nostro Paese e uno dei migliori d’Europa, e continuiamo a lavorare con tutte le parti in causa, dal Governo alla Regione, dall’ATS alla Prefettura, per cercare di contenere la diffusione del virus. Siamo a fianco degli operatori economici del nostro territorio, dei lavoratori, delle famiglie, e nel frattempo lavoriamo per la ripartenza. Siamo bergamaschi, gente tosta, e torneremo più forti di prima”.