Coronavirus, buone le condizioni del bimbo di un anno al Papa Giovanni

Le condizioni del piccolo ricoverato sono buone, respira spontaneamente e i parametri sono buoni e stabili. Lo comunica l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in merito al bambino di un anno ricoverato da lunedì dopo essere stato trovato positivo al tampone del Coronavirus.

L’aggiornamento di mercoledì è confortante. Il bimbo, spiegano dal Papa Giovanni, rimane ricoverato in isolamento nel reparto di Patologia neonatale dell’ospedale, vista la positività del tampone al Covid-19.

Il piccolo paziente era arrivato lunedì con sintomi respiratori ed ora ricoverato in patologia neonatale, in isolamento e sotto osservazione. In ogni caso respira da solo e la situazione non risulta particolarmente compromessa.