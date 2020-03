Chiuso per Coronavirus? L’asilo nido suggerisce giochi e letture per i bambini

Sospesi in questa incertezza i bambini più piccoli possono da un lato godere di un tempo calmo e della presenza la dov’è possibile dei genitori o dei nonni, ma allo stesso tempo perdono routine e quotidianità rassicuranti.

Nasce così l’idea all’Asilo nido “La Stellina” di attivarsi via streaming o facebook “non avrei mai pensato di fare la YouTuber a 50 anni” dice la dottoressa Giovanna Parimbelli coordinatrice pedagogica e titolare dell’asilo nido la stellina ma continua “ho pensato ad un modo per dare continuità ai bambini e alle famiglie in un momento così straordinario”.

I bambini entusiasti sanno di avere a disposizione due momenti fissi giornalieri alle 10 e alle 18, talvolta in diretta. “Ho pensato a momenti di lettura e di gioco che permettano anche di veicolare molti messaggi” , precisa infatti Parimbelli “attraverso la scatola magica che è uno strumento educativo che da anni utilizziamo al Nido e che ha numerose teorie scientifiche che lo supportano, possiamo spiegare ai bambini cosa sta accadendo così un koala indossa la mascherina e assiste alla scatola magica e ancora l’importanza di lavarci le mani”. Una scatola magica, la lettura di un libro che si fa inglese grazie alla collaborazione con l’asilo nido starlight e linguaggio dei segni per non udenti grazie al prezioso aiuto gratuito offerto da Irene, assistente alla comunicazione. E ancora una pagina Facebook e Instagram che condivide possibili giochi da fare a casa e con materiale di recupero. “Quasi ogni giorno vado al nido a sistemare e prendere idee e spunti da condividere ma il silenzio che mi avvolge entrando lo fa apparire così surreale, speriamo di riaprire il prima possibile ma comprendiamo a pieno il momento e ringrazio i genitori del nido che hanno sostenuto il nido economicamente comprendendo come per molte realtà sia indispensabile sostenerci reciprocamente” – conclude Parimbelli che si prepara per il prossimo post.

Chi volesse seguirlo pagina Facebook asilo nido la stellina