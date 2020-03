Bergamo e il Coronavirus: “Vanno utilizzate le mascherine, che ancora non ci sono”

È arrivato lunedì sera nell’ufficio di Presidenza del Comune di Bergamo l’Ordine del giorno sul Covid-19 fortemente voluto da tutta la maggioranza. Dopo una settimana molto difficile in una provincia che sconta il secondo posto per infezioni, Partito Democratico, Lista Gori, Ambiente Partecipazione Futuro e Patto per Bergamo hanno fatto quadrato raccogliendo dal territorio le istanze più urgenti e necessarie per fronteggiare l’emergenza.

“L’Odg vuole in primis ringraziare il personale sanitario, tecnico e farmaceutico che sta lavorando per noi, i veri eroi in questa situazione di forte difficoltà. Si tratta di un sentito ringraziamento dal quale il Comune di Bergamo non poteva esimersi” hanno commentato i rappresentanti delle quattro liste di centrosinistra.

“Importante – proseguono – sarà ora continuare a supportare lo lavoro del Sindaco e della Giunta, ma anche e soprattutto sostenere e stimolare quello di Regione Lombardia e del Governo, che stanno cercando di fronteggiare l’epidemia con i mezzi a loro disposizione nell’interesse della collettività”.

“Abbiamo a cuore, oltre che naturalmente la salute dei nostri concittadini, anche il tessuto economico, sociale e culturale di Bergamo: per questo, l’Odg depositato si occupa anche dei commercianti e delle PMI, realtà messe in ginocchio da due settimane di misure restrittive. Ristorazione, negozi e turismo sono le attività più colpite, ma – assicurano dai banchi della maggioranza – ci impegneremo vigilando che i decreti governativi e le delibere regionali non lascino indietro nessuno. Particolare attenzione, altresì, deve essere prestata ai lavoratori e ai professionisti dei comparti più fragili e privi di tutele (educatori, cooperative, etc)”.

Cresce, si evince anche dal testo depositato, la necessità di una corretta informazione e di una forte sensibilizzazione circa i temi dell’igiene personale, misure più che utili per sconfiggere il Coronavirus. Oltre a questo, nell’Ordine del giorno risulta chiaro ed evidente la richiesta da parte della maggioranza che invita il Sindaco e la Giunta a farsi parte attiva presso Regione Lombardia affinché tutti i medici, gli infermieri i farmacisti e tutto il personale siano finalmente adeguatamente supportati da presidi utili a limitare il contagio.

“Il suddetto Odg intende evitare di minimizzare un rischio concreto, ma anche evitare allarmismi inutili oltre che dannosi. Abbiamo linee guida ministeriali cui attenerci, misure preziose che permettono di contenere il contagio. Accortezze nella frequentazione dei locali pubblici- come la distanza di un metro, la necessità di utilizzare presidi come le mascherine se si è operatori sanitari a contatto con malati (tipologie idonee, in grado di difendere chi le indossa) e mascherine chirurgiche se si hanno sintomi a carico delle prime vie aeree, per proteggere chi è vicino e proprio sulle mascherine rivolgiamo un appello alle Istituzioni competenti affinché provvedano al più presto a dotarne gli operatori che da giorni le stanno attendendo” hanno concluso i capigruppo di maggioranza.

“Serve pazienza e attenzione a tutti, a partire dai soggetti più fragili ed esposti, ma siamo sicuri che Bergamo ne uscirà ancora più forte di prima”.