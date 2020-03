“The Irishman”: 209 minuti per riscrivere la storia del cinema

Per convincere uno spettatore a proposito di quanto valga la pena spendere tre ore e mezza della propria vita per vedere “The Irishman” probabilmente basterebbe elencarne il cast stellare: tra gli altri troviamo infatti Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. 4 Oscar in 3, diretti poi dalla magistrale mano di Martin Scorsese, anch’egli vincitore della statuetta d’oro più nota del cinema.

L’ostacolo che però resta comunque, all’apparenza, insormontabile è quello della mastodontica durata: 209 minuti, ossia poco meno di 3 ore e mezza. Davvero un calvario, tanto che online sono subito spuntate alcune guide per una visione “serial” del film, in cui questo viene diviso in spezzoni da 45/50 minuti, proprio come fosse una miniserie auto conclusiva, così da evitare al fruitore la fatica di stare concentrato per così tanto tempo.

Tralasciando l’inutilità della “geniale” trovata sopracitata, voglio spezzare una lancia a favore di Scorsese: è inutile negarlo, l’opera è lunga e probabilmente non tutta è veramente necessaria ai fini della trama, ma vi assicuro che non vi troverete mai a pensare cose come “oddio no un altro flashback” o “diamine non m’interessa la storia di questo personaggio”. Tutto infatti sarà vitale per la lenta ed inesorabile costruzione di personaggi complessi come il mafioso irlandese Frank Sheeran o l’italoamericano Russel Bufalino, ma soprattutto per contestualizzare e spiegare, anche ai più distratti, il mondo in cui la storia si sviluppa, ovvero quello degli USA tra gli anni 50 e gli anni 70.

Sarebbe infatti impossibile realizzare un buon film senza anzitutto spiegare il contesto politico mondiale all’interno del quale si muovono tutti i personaggi, poiché il loro agire è spesso dettato dal “moment”, come direbbe il naturalista Hippolyte Taine. Come si può pensare di raccontare gli sviluppi e l’evoluzione della mafia di Filadelfia della seconda metà del ‘900 senza introdurre concetti come i danni psicologici dei soldati dopo la 2ª guerra mondiale, l’elezione di JFK ed il suo assassinio, lo scandalo Nixon o il caso Jimmy Hoffa?

Ve lo dico io, sarebbe impossibile, ma probabilmente senza tutti questi rimandi il film sarebbe durato un’oretta e mezza e tutti sarebbero stati contenti.

Ricapitolando: ok il film è bello corposo, ma lamentarsene senza nemmeno avere la benché minima idea di quanto ci verrà spiegato in quelle 3 ore non ha senso, vista la completezza e la vastità degli argomenti che si tratteranno.

La trama

In una casa di cura, seduto su di una sedia a rotelle, Frank Sheeran, un anziano irlandese veterano della seconda guerra mondiale, parla del suo passato come assassino per un’organizzazione criminale, capitanata dal famigerato gangster Russel Bufalino.

L’atmosfera che per tutto il film si respirerà sarà strettamente collegata al luogo in cui esso si apre: la casa di riposo. Frank è infatti un uomo che nella sua vita ha visto (e soprattutto fatto) di tutto ma, benché per anni sia stato ricco, temuto e rispettato, ora si ritrova solo ed abbandonato al suo triste destino come un comune anziano, la cui unica ragione di vita risiede nei ricordi di tempi felici che ormai non torneranno più.

Scorsese si rivela, ancora una volta, gran maestro nel mettere lo spettatore in una sorta di situazione di stallo e di indecisione, costantemente in bilico tra la ferma condanna di Frank, criminale senza scrupoli ed assassino, e la simpatia nei suo confronti, poiché egli altro non è che un uomo normale che fa di tutto per sopravvivere in un mondo di soprusi ed ingiustizie.

Le domande saranno molte e le risposte dipenderanno solo ed unicamente dalla nostra sensibilità: ne è davvero valsa la pena? Chi è il cattivo: Frank o chi lo ha portato ad agire così per via di decisioni politiche errate? Ha senso giudicare un uomo vissuto in una realtà così diversa dalla nostra? Come avremmo agito noi al suo posto?

Molti quesiti posti e nessuna risposta data in modo univoco, se non quelle che ci daremo noi stessi, il tutto decorato da vari premi Oscar e da uno dei più grandi registi della storia del cinema.

Siete ancora convinti che non ne valga la pena?

Consigliato? Senz’altro, è uno dei pilastri del cinema moderno e, benché non abbia ricevuto nemmeno un Oscar, resta comunque un capolavoro che ogni cinefilo dovrebbe vedere.

Battuta migliore: “Non ti rendi conto di quanto scorre veloce il tempo, finché non ci arrivi.”