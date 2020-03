Spagna, il ministro della Sanità chiede porte chiuse per Valencia-Atalanta

Valencia-Atalanta a porte chiuse, così come Getafe-Inter: è la raccomandazione del ministro della Sanità spagnolo Salvador Illa, che ha avanzato la proposta per tutti gli eventi sportivi che coinvolgono società italiane provenienti dalle zone a rischio in una conferenza stampa martedì pomeriggio.

Un’uscita che inevitabilmente rende sempre più concreto il rischio di non vedere tifosi al Mestalla per il ritorno degli ottavi di Champions League in programma martedì 10 marzo.

Al momento, però, la Uefa non ha ancora comunicato nulla di ufficiale ai due club interessati.

Seguono aggiornamenti.