Restrizioni da Coronavirus: serve un cliente al bancone, barista denunciato

Ha servito un cliente al bancone del proprio bar, non rispettando le restrizioni imposte per limitare il contagio da Coronavirus. Per questo un barista di Rivolta d’Adda è stato denunciato dai carabinieri della stazione del paese per “per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”.

L’uomo – spiegano i carabinieri di Rivolta d’Adda – in qualità di titolare di un bar del centro, ha contravvenuto alle disposizioni impartite dal punto “J” dell’ordinanza regionale datata 21 febbraio 2020 tendente al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Codiv-19, per avere somministrato bevande ai clienti direttamente al bancone.

Secondo le limitazioni, i bar, anche dopo le 18, possono restare aperti e servire solo i clienti che si sono accomodati ai tavoli. Nessuno può essere servito e consumare al bancone.

Questo per fare in modo che i locali pubblici possano lavorare anche la sera evitando però l’assembramento di persone nelle regioni considerate “zone gialle”, cioè ad alto rischio di trasmissione del Coronavirus.