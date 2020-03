Come annunciato, l’attesissima pioggia è arrivata: lunedì la giornata è stata scandita dall’ormai dimenticato ticchettìo delle gocce. Simone Budelli ci porta scoprire se e quanto durerà a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’intensa perturbazione nord-atlantica giunta lunedì sulla Lombardia si sta lentamente spostando verso est, con tempo in graduale miglioramento nel corso della giornata di martedì. Mercoledì tempo stabile grazie all’arrivo di un promontorio di alta pressione, mentre giovedì nuovo peggioramento del tempo per una nuova perturbazione in arrivo da ovest.

Martedì 3 marzo 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo generalmente nuvoloso con qualche residua pioggia sui settori orientali della regione (deboli nevicate oltre i 900-1200 metri su Alpi e Prealpi orientali). Nel corso del pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso sui settori centro-orientali, maggiori schiarite su ovest regione. In serata cielo poco o parzialmente nuvoloso ovunque.

Temperature: Minime in lieve aumento (3/6°C), massime in aumento (10/12°C sui settori orientali, 13/16°C sui settori centro-occidentali).

Mercoledì 4 marzo 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque, con solo qualche annuvolamento in mattinata sulla pianura orientale e qualche isolato banco di nebbia sulla bassa pianura nelle ore più fredde.

Temperature: Minime in calo (0/3°C), massime stazionarie (12/15°C).

Giovedì 5 marzo 2020

Tempo Previsto: Nuvolosità in aumento da ovest in mattinata con passaggio a cielo nuvoloso. Tra pomeriggio e sera cielo molto nuvoloso ovunque con deboli precipitazioni sparse in graduale spostamento da ovest verso est (deboli nevicate oltre 600-900 metri).

Temperature: Minime in lieve aumento (1/4°C), massime in calo (6/9°C).