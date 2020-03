Nel pomeriggio di martedì 3 marzo la polizia locale di Treviglio ha bloccato e arrestato un uomo che non si è fermato al posto di controllo in via Bergamo, fuggendo poi a folle velocità.

M.D., classe 1985, italiano, residente a Ricengo (in provincia di Cremona), al volante di una Audi A3 di colore nero è fuggito ai controlli della polizia locale guidando a folle velocità e urtando altre auto al suo passaggio.

Si è diretto verso la circonvallazione interna e ha svoltato poi verso via Torta e via Galvani dove, abbandonata l’auto, ha tentato la fuga a piedi.

Grazie alla collaborazione dei carabinieri e della polizia di stato, l’uomo, con precedenti penali, è stato fermato ed arrestato.

Con sé, spiegano le forze dell’ordine, aveva due dosi di cocaina.

È stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio per sostanze stupefacenti e gli sono state comminate sanzioni amministrative per guida pericolosa, mancata copertura assicurativa e mancata revisione (oltre al ritiro e alla sospensione della patente di guida).