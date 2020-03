La bergamasca Claudia Ferrazzi dal Louvre alla Biennale di Venezia

Claudia Ferrazzi entra nel consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, la fondazione culturale che organizza, tra le varie cose, l’Esposizione internazionale d’arte di Venezia e la Mostra internazionale d’arte cinematografica. Con la manager bergamasca impegnata nella pubblica amministrazione e nella cultura, fino allo scorso dicembre Consigliere per la cultura e l’audivisivo nel gabinetto del Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, si completa il quadro delle nomine nel Cda di Ca’ Giustinian. Ad annunciare la nomina di Ferrazzi, che prenderà il posto di Gianluca Comin, il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini che così ha commentato: “Auguro buon lavoro a Claudia Ferrazzi per questo nuovo e appassionante impegno che sono sicuro porterà avanti con entusiasmo e professionalità”.

Nata a Bergamo l’8 maggio del 1977, Ferrazzi si è laureata nel 2000 allo Iulm di Milano per poi proseguire gli studi oltre confine, e precisamente a Bruxelles dove ha conseguito prima un Master in politica europea, con specializzazione relazioni esterne presso la Université libre de Bruxelles (Ulb), Institut d’études européennes, e poi un ulteriore titolo all’Ecole Nationale d’Administration (Ena). All’Ena ha incontrato quello che sarebbe diventato suo marito, Fabrice Bakhouche, dirigente alla Corte dei Conti francese

Dopo tre anni di consiglio in Strategia e organizzazione al Cap Gemini e al Boston Consulting Group, ha lavorato per il Ministero francese delle finanze, dapprima nei servizi incaricati della riforma amministrativa e di bilancio. Nel 2007 è approdata a Parigi nella Inspection générale des finances (IGF), ministero dell’Economia, delle finanze e dell’industria, ministero del bilancio, dei conti pubblici, della funzione pubblica e della riforma dello Stato francese, dove si è occupata di missioni di controllo, consulenza e strategica valutazione per il governo francese e poi di gestione delle risorse umane. In questo periodo Ferrazzi avrebbe conosciuto Macron, allora nell’entourage di Hollande che poi lo avrebbe scelto per diventare il suo ministro dell’Economia.

Compie il grande salto quando viene chiamata al Museo del Louvre per ricoprire il ruolo di vice amministratore generale contribuendo alla realizzazione della politica culturale di uno dei più importanti musei del mondo. Nel 2013 ha proseguito il proprio percorso lavorativo all’Accademia di Francia a Roma, a Villa Medici, dove ha ricoperto l’incarico di segretaria generale, responsabili dell’ente pubblico culturale francese nella Capitale. Nel 2016, è nel team di Emmanuel Macron per il quale sviluppa una parte del programma di politica culturale e audiovisiva; nell’autunno-inverno 2016-2017, entra al Comune di Milano come direttrice del marketing metropolitano per il Sindaco Beppe Sala. Dopo le elezioni presidenziali francesi (maggio 2017), è richiamata a Parigi dal Presidente della Repubblica francese per svolgere nel suo gabinetto le funzioni di consigliera per la cultura e l’audiovisivo incarico che ricoprirà fino al dicembre 2019. All’inizio del 2020, fonda Viarte. L’art pour diriger autrement che presiede con l’ambizione di portare la creatività, l’arte e la cultura nelle imprese.