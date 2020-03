Giochi Panamericani, per Ginevra Giordano bronzo nella spada a squadre

Podio transoceanico per Ginevra Giordano che sulla pedana di El Salvador ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Panamericani Under 20.

La schermitrice in forza alla Bergamasca Scherma ha condotto il Brasile al bronzo nella prova a squadre di spada, ottenendo un importante risultato internazionale.

Fuori ai sedicesimi di finale nella gara individuale, la 14enne sudamericana si è riscattata nella competizione dedicata ai team superando ai quarti l’Argentina al termine di un incontro deciso sul filo di lana e vinto per 45-42.

Nonostante la gioia per l’accesso al turno successivo, il sogno di vittoria della portacolori della società orobica si è spento in semifinale, sconfitta per 45-35 dal Canada.