Gallera: “Bergamo zona rossa? L’Iss, sta valutando: oggi lì più contagiati che a Lodi”

Sono diventati più di 1500 i contagiati lombardi da Coronavirus. Ma ci sono anche, soprattutto, buone notizie. Su tutte, le dimissioni dall’ospedale di Legnano, dove si trovava ricoverato, del primario dell’ospedale di Alzano Lombardo.

Lo ha annunciato nella consueta conferenza stampa delle 18 l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera: “I pazienti positivi al Coronavirus ad oggi, mercoledì 3 marzo, sono diventati 1520. Di questi – ha spiegato l’assessore – 698 sono ospedalizzati, 167 ricoverati in terapia intensiva e 461 in isolamento domiciliare. I deceduti sono invece 55”.

“Un bambino piccolo è ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo: la sua situazione non è compromessa – ha continuato Gallera -, è ricoverato in patologia neonatale. Respira autonomamente per fortuna”.

Nella Bergamasca i casi accertati di Coronavirus sono 372. L’incremento è di 129. A Lodi, invece, i nuovi casi sono 98.

“Zona rossa nella bassa Val Seriana? Nell’area di Nembro e Alzano Lombardo c’è un forte incremento di casi – ha confermato l’assessore -, abbiamo chiesto a chi di dovere di fare delle nuove valutazioni e di comunicarci a noi e al Governo come è meglio muoversi. Bergamo oggi ha il numero più alto di contagiati, anche più della zona di Lodi e dei suoi focolai”.

Gli chiedono se è auspicabile la Zona rossa a Bergamo, visti i numeri. “Quello che sta emergendo – risponde Gallera – è che i presidi ospedalieri in quelle due-tre zone più colpite sono molto sotto pressione, mentre nelle altre aree della Lombardia sono spazi e uomini da poter mettere disposizione. Finché riusciamo a gestire così, può andar bene, ma se l’infezione si propaga nel resto della regione il sistema non è in grado di reggere Perciò il numero in crescita dei contagi in Bergamasca merita una seria riflessione per evitare che si propaghi in altre aree della regione. Se il modo unico, secondo l’Istituto Superiore di Sanità è fare una nuova zona rossa, allora facciamola. L’ISS – annuncia – sta per fare una comunicazione ufficiale a noi e al governo”.

Tramite un post sulla pagina ufficiale del comune di Spinone al Lago, il sindaco Simone Scaburri, comunica che nel comune di Spinone al Lago si è verificato il primo caso di coronavirus.

Perl soggetto colpito e i suoi contatti sono stati attivati i protocolli previsti.

Un nuovo caso anche a Bariano, come ha spiegato con un post su Facebook il sindaco Andrea Rota.

I tamponi, ha spiegato ancora l’assessore Gallera, in questi ultimi giorni vengono fatti solo ai pazienti che presentano situazioni critiche o che si presentano in pronto soccorso con sintomi riconducibili al Coronavirus.

“La patologia sta aumentando in maniera costante – ha continuato Gallera -, ma le misure in atto stando dando i loro frutti. Ora inizieremo a pubblicare delle locandine per spingere gli over 65enni a restare in casa”.