Don Matteo, Pechino Express o Cinquanta sfumature di nero? La tv del 3 marzo

Per la prima serata in tv, martedì 3 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo 12”, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico.

Verrà proposto l’episodio “Non rubare”: Don Matteo trova il corpo senza vita di una donna. Il giorno del funerale arriva a Spoleto la figlia sedicenne della vittima, Alice. Secondo la ragazza, la madre era andata in città per cercare una figlia che riteneva esserle stata sottratta sedici anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, un uomo colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna.

Canale5 alle 21.20 proporrà la visione del film “Cinquanta sfumature di nero”, con Dakota Johnson, Jamie Dornan e Kim Basinger. Anastasia accetta un nuovo lavoro presso una casa editrice di Seattle, anche se lei pensa ancora costantemente a Christian. La loro storia si riaccende quando Christian le propone di rivedersi: pur di non perderla, egli è disposto a ridefinire i termini del loro accordo e a svelarle qualcosa in più di sé. Quando finalmente tutto sembra andare per il verso giusto, Anastasia si trova a dover fare i conti con chi ha avuto un ruolo importante nella vita di Christian.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Pechino express 8 – Le stagioni dell’Oriente”, condotto da Costantino della Gherardesca.

UItima puntata in Thailandia: i concorrenti sono impegnati per le stradine della capitale Bangkok. Il viaggio si apre da Wat Suthat Thepwararam.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 l’appuntamento è con “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 con “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà “Le Iene show”, con Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s band.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “L’uomo sul treno”, con Liam Neeson; su Rai5 alle 21.15 “Gli imperdonabili”, con André Dussollier; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’arte di vincere”, con Brad Pitt; su Iris alle 21 “McLintock”, con John Wayne; e su Italia2 alle 21.20 “Doa – Dead or alive”, con Devon Aoki.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Drop Dead Diva”, con Broke Elliott e Jackson Hurst. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Un prodotto difettoso”, “Oggi sposi”, “Il ballo” e “La giacca del procuratore”. Nel primo, Jane difende una donna che ha accusato la banca del seme a cui si era rivolta per avere un figlio, il quale ora è adolescente. Nel frattempo, Grayson si trova nei guai alla festa del suo addio al celibato. Nel secondo, mentre sta ritirando le fedi nuziali di Grayson e Vanessa, Jane viene fermata e minacciata con una pistola. Nel terzo, Jane ha l’impressione che il dottor Kendall le nasconda qualcosa. Nel quarto, Jane viene chiamata nell’ufficio del Procuratore Distrettuale e si imbatte in un suo vecchio amore.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.10 la replica del “Grande fratello vip”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 il reality “Primo appuntamento”, con Flavio Montrucchio.