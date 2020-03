“Dal corpo umano allo sport, quasi tutta la realtà si può analizzare con la matematica”

Parlare di matematica solitamente non è piacevole. Per tanti, ragazzi e adulti, questa materia è stata talvolta un ostacolo all’apparenza insormontabile.

Venerdì 21 febbraio, nell’Aula Magna del Centro Salesiano di Treviglio, Alfio Quarteroni, professore universitario a Milano e negli Stati Uniti, fondatore del Mox nonché membro dell’Accademia dei Lincei, ha mostrato ai numerosi presenti alcuni lati sconosciuti ed affascinanti della tanto temuta disciplina. Nel colloquio con il giornalista Lucio Dall’Angelo, in primis ha specificato come, a differenza di numerosi colleghi, la sua vocazione per la matematica sia stata tardiva e inaspettata, quasi casuale. Eppure, dopo averla scelta come facoltà universitaria, non l’ha mai abbandonata, ma se n’è innamorato sempre di più viaggiando per lei in diversi continenti.

Essa è di certo la più antica tra le scienze (del resto, per il commercio e il baratto è fondamentale saper far di conto, cosa che avevano appreso già Sumeri ed Egizi, per non parlare dei Greci), ma è per molti versi anche la più moderna ed attuale: il celebre professore nel corso dell’incontro ha evidenziato alcuni campi in cui viene applicata anche ai giorni nostri. Dal corpo umano fino allo sport, pressoché tutta la realtà può essere analizzata e spiegata mediante i numeri. Dopotutto, è risaputo come il buon Dio non faccia nulla a caso. Persino i gusci delle lumache, apparentemente insignificanti, sono organizzati come un’equazione. Per non parlare del mondo digitale, interamente governato dal complesso algoritmo ideato da due studenti americani negli anni Novanta del secolo scorso. Molteplici sono gli argomenti di interesse del professore, che ne ha citati alcuni nel corso della serata. Ad esempio, lo sport: ha contribuito, grazie ai suoi studi, alle vittorie in America’s Cup della squadra svizzera di vela “Alinghi” e ai successi della nazionale di pallavolo. Inoltre, si è preoccupato di studiare i terremoti, per cercare di prevenirli e tentare di costruire, nelle zone sismiche, edifici più sicuri. L’ultima ricerca di Quarteroni riguarda invece il cuore umano: nemmeno esso sfugge alle regole matematiche. Si potrebbe, dunque, definire il docente come un grande umanista, nel senso di uomo attento a tutte le problematiche umane, come già affermò il commediografo romano Terenzio più di duemila anni fa.

Lucio Dall’Angelo, nel concludere la serata prima dei ringraziamenti del direttore del Centro Salesiano, don Massimo Massironi, ha voluto proprio rimarcare le somiglianze tra la poesia e la matematica. Come Francesco Petrarca, di cui ha letto “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”, si serviva di una struttura armoniosa come il sonetto per esplorare qualsiasi argomento ed in particolare l’animo umano, così un bravo matematico come Quarteroni riesce a descrivere con numeri ed equazioni la realtà intera.

E’ proprio questa la bellezza di queste discipline, a prima vista antitetiche: permettere, a partire dalla fantasia e da qualcosa di astratto, di parlare della realtà concreta.

Ecco il video del dialogo con il professor Quarteroni

Lorenzo Mascaretti