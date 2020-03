Coronavirus, una pendolare: “Su questi treni impossibile viaggiare a distanza di sicurezza”

Come posso stare a distanza di sicurezza dagli altri passeggeri, per prevenire situazioni di possibile contagio da Coronavirus, se le corse dei treni vengono tagliate e mi trovo a viaggiare su mezzi che a livello di spazi non lo consentono?

È il quesito che si è posta una pendolare bergamasca che nella mattinata di martedì 3 marzo, invece del solito Vivalto a due piani, si è trovata di fronte a un treno a un piano solo.

“Buongiorno vi scrivo per segnalare la situazione paradossale di questi giorni.

‘L’emergenza’ corona-virus ha dato avvio ad una serie di provvedimenti per arginare la diffusione del virus.

Siamo bombardati ormai 24 ore al giorno tutti i giorni da interviste a virologi, medici, politici, assessori e chi più ne ha più ne metta.

Se c’è un concetto che é stato ribadito più degli altri è che bisogna ridurre il contatto per limitare la diffusione del virus.

Viene istituita la zona rossa e si fanno mille interventi straordinari e poi? E poi arriva Trenord.

Oltre a ridurre il numero dei treni, iniziativa giustificata dalla riduzione del numero dei pendolari dalla scorsa settimana, questa mattina (martedì 3 marzo ndr) la sorpresa…. Treno Vivalto a due piani eliminato e sostituito con treno a un piano risalente probabilmente alla prima metà del secolo scorso.

Nei giorni scorsi la situazione era gestibile in quanto era possibile viaggiare a distanza di sicurezza dagli altri passeggeri, ma ora questo viene meno e siamo di nuovo vicini alla situazione ‘carro bestiame’.

Mi domando, possibile che Regione Lombardia non intervenga e chiuda sempre due occhi quando si tratta di Trenord?

È possibile che noi Lombardi che usiamo ancora i mezzi per andare al lavoro (non a divertirci) veniamo nuovamente abbandonati a noi stessi?

Possibile che non si presti alcuna attenzione alle istanze di chi si reca regolarmente al lavoro senza usufruire dello smartworking e senza ricorrere a mezzi propri inquinando anche in situazione particolari di emergenza come quella attuale?

Il mio messaggio non è una lamentale generica, ma vuole essere una semplice segnalazione della poca attenzione della Regione al tema ‘mezzi pubblici e treni’.

Parliamo di ricadute economiche importanti e poi trascuriamo quei lavoratori che si recano regolarmente sul posto di lavoro in un’altra città, senza usufruire dello smartworking e prendendo i mezzi, dimostrando sempre e comunque anche una grande attenzione al tema ambientale. Non meritiamo sicuramente una medaglia, ma si tratta di essere completamente ignorati dalle istituzioni anche in queste situazioni complesse e particolari”.

Una situazione testimoniata anche dalla foto in alto, pubblicata sulla pagina Facebook “Quellideltreno – Comitato Pendolari Bergamaschi”