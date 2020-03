Bergamo, consigliere comunale in quarantena, niente aula per lui

Al Consiglio comunale di lunedì sera, che si è tenuto a porte chiuse a Bergamo per tutelare i cittadini dalla possibilità di contagio da coronavirus, non ha partecipato il consigliere di Ambiente Partecipazione Futuro Roberto Cremaschi.

È in quarantena e su whatsapp spiega perché: “Sto benissimo, ma sabato scorso ho frequentato un amico che, da mercoledì, è in ospedale piuttosto grave (polmonite) e da sabato è risultato positivo al test. Ho sentito il numero verde della Regione e ho ritenuto corretto aderire all’invito a mettermi in quarantena. Credo che il contributo che possono dare i cittadini sia proprio questo, per frenare il flusso del contagio”.