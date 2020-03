Anfetamina a minorenni, in casa droga per 500 pastiglie: arrestato 25enne a Capriate

La sua clientela era composta soprattutto da ragazzi minorenni, dai 15 ai 18 anni. La droga che vendeva era una delle più nocive, l’anfetamina. I carabinieri della Compagnia di Zogno, sotto la guida del capitano Cristian Modena, hanno arrestato A. P., 25enne italiano, dopo averne trovata 100 grammi nel garage dell’abitazione di Capriate San Gervasio in cui viveva con la mamma e la sorella.

Il blitz è scattato dopo che i militari, dallo scorso settembre, avevano notato uno strano via vai di giovanissimi dalla zona dell’appartamento. Quando si sono fatti aprire il box dal 25enne, in una scatola hanno scovato l’ingente quantitativo di stupefacente che, una volta tagliata con altre sostanze chimiche ritrovate, avrebbe prodotto circa 500 pastiglie, per un valore di 15mila euro. Oltre all’anfetamina c’erano anche trenta grammi di hashish e 600 euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività di spaccio rivolta a una cinquantina di ragazzi.

A. P. , con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e su disposizione del pubblico ministero Emanuele Marchisio condotto in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida.

L’operazione è scaturita anche dalle testimonianze raccolte da 25 giovanissimi, deferiti domenica in occasione di un rave abusivo domenica a Calusco d’Adda, per il quale gli organizzatori sono stati anche denunciati per non aver rispettato l’ordinanza regionale anti-assemblamenti in tempi di Coronavirus.