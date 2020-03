Addio ad Augusta Gotti, co-fondatrice della Fonderia Augusta di Costa di Mezzate

Nella mattina di martedì 3 marzo è morta Augusta Gotti, mamma, nonna e co-fondatrice di Fonderia Augusta. Ha guidato l’azienda per più di vent’anni insieme ai figli. Avrebbe compiuto 94 anni a giugno.

È stata una donna forte e risoluta, un esempio e una guida in famiglia e in azienda; generosa e accogliente, Augusta ha rappresentato un porto sicuro in cui rifugiarsi e un sostegno nei momenti difficili. Con curiosità, amore e coraggio è andata incontro alla vita e alle avventure che ha intrapreso insieme al marito Edoardo Bettoni, prima fra tutte crescere sei figli in Cile, dove è stata aperta la prima fonderia e dove la famiglia è rimasta per circa 15 anni.

Nel 1970 Augusta Gotti ha fatto ritorno in Italia con la famiglia e il marito, con il quale ha fondato l’azienda che porta il suo nome, Fonderia Augusta, che a luglio taglierà il traguardo dei cinquant’anni. I figli e i nipoti ricordano la mamma, la nonna e l’imprenditrice con amore e ammirazione, un’ammirazione e una stima condivisa dai collaboratori, dai clienti e dai fornitori che l’hanno conosciuta.

La forza non l’ha abbandonata neanche nei momenti più dolorosi e la sua tenacia continuerà a rappresentare un modello per tutti, figli e nipoti in primis, anche dopo questo giorno.

Fonderia Augusta, i soci, la direzione e i collaboratori si stringono in questo momento di lutto.

I funerali si svolgeranno il 4 marzo alle 15 alla chiesa di Montello, in forma privata come da disposizioni regionali. Fonderia Augusta resterà chiusa dalle 15 alle 17 per lutto.