Zanetti Bergamo, ecco come varia il calendario con i match rinviati

Nel rispetto delle decisioni assunte dalle autorità sanitarie e politiche, la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha definito le date dei recuperi delle giornate del campionato di Serie A1 femminile non disputate a causa della sospensione dell’attività sportiva per l’epidemia “Co-Vid 19”.

La 20^ giornata, disputata solo parzialmente il 22-23 febbraio, sarà recuperata mercoledì 18 marzo alle ore 20.30. Tra queste, Busto-Zanetti. La data dovrà però essere confermata dopo che saranno definiti gli impegni della Unet E-Work Busto Arsizio in Coppa CEV.

La 21^ giornata, in programma il 26 febbraio, sarà recuperata mercoledì 1 aprile alle ore 20.30, giorno in cui il Pala Agnelli di Bergamo ospiterà il match tra Zanetti e Il Bisonte Firenze.

La 22^ giornata, prevista per il 29 febbraio-1 marzo, sarà recuperata nel weekend di sabato 4 e domenica 5 aprile. E in quel week end, in Piemonte, la Zanetti farà visita a Cuneo.

In considerazione della situazione di emergenza, la Lega Pallavolo Serie A femminile recepirà le richieste di recupero da parte dei club in altre date rispetto a quelle stabilite in casi di verificata necessità (indisponibilità degli impianti di gioco, impegni nelle Coppe Europee, etc.).

La riformulazione del calendario di regular season implica la modifica del planning della prima parte dei play off scudetto, la cui nuova versione verrà comunicata nei prossimi giorni.

RIMBORSI BIGLIETTI ZANETTI-FIRENZE

I possessori dei biglietti acquistati nella prevendita on line sul circuito MidaTicket per la gara Zanetti Bergamo-Il Bisonte Firenze, in programma lo scorso mercoledì 26 febbraio al Pala Agnelli di Bergamo e rinviata a data da destinarsi come da ordinanza del Ministero della Salute d’ intesa con gli enti preposti, riceveranno un rimborso che verrà riaccreditato sulla carta di credito utilizzata in fase di pagamento online.