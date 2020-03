Sogni di entrare nell’Arma? C’è il concorso dei Carabinieri (aperto a tutti)

Il 26 febbraio scorso è stato pubblicato il bando di concorso per l’arruolamento di 3.581 Carabinieri. Al concorso possono partecipare anche i civili che, alla data di scadenza del bando prevista per il 26 marzo 2020, non abbiano superato il giorno del compimento del ventiseiesimo anno di età e che siano in possesso, o che siano in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico in corso, il diploma di istruzione secondaria di 2° grado (quello di maturità).

Per i militari (VFP1/VFP4) in servizio o in congedo, è richiesto di non aver superato il giorno del compimento del ventottesimo anno di età (al prossimo 26 marzo) ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (cd. licenza media).

Per coloro che decideranno di iscriversi al concorso, il giorno seguente la scadenza del bando, verrà comunicato il diario con le date di convocazione. Dal 28 febbraio scorso, sul sito dell’Arma dei Carabinieri, è stata pubblicata la banca dati a cui chiunque può accedere per prendere visione dei quesiti da cui verranno estratti quelli che faranno parte della prova scritta.

Per tutti i dettagli, bando di concorso completo, requisiti e prove, si può accedere nell’area concorsi consultabile sul sito internet istituzionale dell‘Arma dei Carabinieri: www.carabinieri.it