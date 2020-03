Campionato

Serie A, verso lo slittamento di una giornata: Atalanta-Lazio domenica 15

L'Atalanta non giocherebbe quindi nel weekend (e potrebbe riposare per la trasferta di Valencia) e scenderebbe in campo contro la Lazio la domenica seguente

Atalanta Lazio

L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma si va verso una ridefinizione del calendario di Serie A. Juve-Inter si giocherebbe alle 20.45 di lunedì 9 marzo, con scivolamento delle altre giornate di Serie A e inserimento del penultimo turno tra il 12 e il 14 maggio, in modo da rispettare la chiusura del 24 maggio. L’Atalanta non giocherebbe quindi nel weekend (e potrebbe riposare per la trasferta di Valencia) e scenderebbe in campo contro la Lazio la domenica seguente. È questa l’intesa raggiunta da Figc e Lega e portata nel consiglio straordinario di Lega, tenutosi nel pomeriggio di lunedì dopo l’emergenza del coronavirus e le relative polemiche. Questo il nuovo calendario delle partite della 26esima giornata che erano state rinviate: sabato 7 Sampdoria-Verona (ore 20.45), domenica 8 Udinese-Fiorentina (ore 20.45), lunedì 9 Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (ore 18.30) e Juventus-Inter (ore 20.45). Nel weekend successivo si giocherebbe così la 27^ giornata: venerdì 13 Verona-Napoli (ore 18.45) e Bologna-Juventus (ore 20.45), sabato 14 Spal-Cagliari (ore 15), Genoa-Parma (ore 18) e Torino-Udinese (ore 20.45), domenica 15 Lecce-Milan (ore 12.30), Fiorentina-Brescia e Atalanta-Lazio (ore 15), Inter-Sassuolo (ore 18), Roma-Sampdoria (ore 20.45). © Riproduzione riservata