Senza barriere, senza etichette. Solo con la voglia di sperimentare, due volte la settimana, quella che per tutti è la novità della convivenza in un appartamento al secondo piano dell’oratorio di Grumello del Monte.

Il progetto, partito operativamente a metà ottobre dello scorso anno, si chiama “Home page” ed è il frutto di una stretta sinergia tra la parrocchia, che ha messo a disposizione i muri entro i quali si sta realizzando, la Cooperativa L’impronta e l’associazione In Cordata, da tempo impegnate sui temi della disabilità nell’ambito di Grumello del Monte: “home” come casa, “homepage” come le pagine principali sul web, che mettono in mostra e danno la possibilità di capire e di accedere a qualcosa di nuovo.

I protagonisti sono una quindicina di giovani del territorio (risiedono a Grumello del Monte e a Chiuduno) che il martedì e il mercoledì, a rotazione quindicinale, hanno scelto di mettersi in gioco in un’esperienza unica, che stanno vivendo con grandissimo entusiasmo: e per otto di loro, che hanno una disabilità, è davvero una sfida straordinaria.

“La scelta dei giorni infrasettimanali è stata fatta per dare una connotazione ben precisa all’iniziativa – spiega la coordinatrice Stefania Belussi della Cooperativa L’impronta – Arrivano il martedì mattina, dormono insieme due notti e poi tornano a casa: nel mezzo continuano a svolgere normalmente tutte le attività di ogni giorno, lavoro, corsi sportivi o musicali, studio. Non sono qui in vacanza. In questo modo si assumono tutte le responsabilità classiche della gestione di una casa: vengono responsabilizzati nella cura degli ambienti, nel programmare e fare la spesa in autonomia, nel cucinare, nel riordinare, nell’avere cura dei propri oggetti personali, nell’igiene autonoma, nell’organizzazione dei propri impegni. È una vera e propria palestra di autonomia abitativa”.

Per la tipologia di esperienza pensata, i ragazzi che vi partecipano hanno un buon potenziale di autonomia e una disabilità cognitiva medio/lieve: all’interno dell’appartamento, oltre a loro, c’è una figura educativa che sostiene l’acquisizione di competenze e la costruzione di interdipendenze con la comunità territoriale.

“La convivenza tra persone con disabilità e non è l’elemento per noi forte e vincente – continua Belussi – Ognuno di loro ne giova e si arricchisce, sul piano relazionale e di conoscenza dell’altro, come persona con caratteristiche diverse dalle proprie. Sono tutti ragazzi del territorio che convivono in modo inclusivo, un’esperienza palestra da attraversare, diversa da altri progetti più improntati sul concetto di residenzialità. Per tutti loro è un trampolino di lancio importante verso l’età adulta e l’acquisizione di autonomia, sensibilità e attenzioni inclusive”.

Al momento il progetto si trova ancora in una fase di startup, nella quale la parrocchia, come detto, ha messo a disposizione il locale, l’associazione In Cordata sostiene buona parte del costo economico della presenza educativa e la Cooperativa L’impronta, che oltre a sostenere la regia complessiva del progetto, si è fatta carico della riqualificazione degli ambienti: “Pensiamo ci siano tutte le potenzialità e le prospettive per consolidare il progetto – sottolinea la coordinatrice – Puntiamo a coinvolgere sempre più giovani del territorio che anche in forme diverse, un pranzo o una cena, una chiacchiera sul divano, un momento di gioco, una tazza di caffè…, avvicinino e sperimentano questa esperienza di convivenza e condivisione. Ciò di cui avremmo bisogno, oggi, è un sostegno economico per supportare le spese sostenute dai promotori con la compartecipazione delle famiglie. I feedback finora ricevuti ci stanno dimostrando che la formula funziona: c’è tanta positività attorno al progetto e tantissimo entusiasmo da parte dei partecipanti, coinvolti totalmente in questa nuova avventura”.