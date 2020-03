Mondiale Supersport, a Phillip Island esordio vincente per Andrea Locatelli

Passano gli anni, ma non la voglia di vincere.

Andrea Locatelli lo ha dimostrato all’esordio in Supersport, conquistando la prima prova del Mondiale.

Reduce dall’esperienza in Moto 2, il 23enne di Selvino ha trovato immediatamente un ottimo feeling con la categoria, ottenendo la pole position e fissando il nuovo record del tracciato di Phillip Island.

Il portacolori della Bardahl Evan Bros Yamaha ha imposto sin da subito il proprio ritmo, sfruttando anche una brutta partenza del campione del mondo in carica Randy Krummenacher (MV Agusta), scivolato alla prima curva.

In grado di tagliare il traguardo con quasi sei secondi di vantaggio su Raffaele De Rosa (MV Agusta), il pilota orobico ha siglato il miglior giro in gara (1’33”210), nuovo primato del circuito australiano.

In attesa di scoprire se Locatelli avrà la possibilità di ripetersi in Qatar il prossimo 15 marzo, il giovane bergamasco guida la classifica con 25 punti, cinque in più del 32enne napoletano.