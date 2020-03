L’ultima puntata de “L’amica geniale” o Mister Felicità”? La tv del 2 marzo

Per la prima serata in tv, lunedì 2 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quarta e ultima puntata della fiction “L’amica geniale – Storia del nuovo cognome”, con Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Giovanni Amura e Francesco Russo.

Verranno proposti due episodi intitolati “Il ritorno” e “La fata blu”. Nel primo, gli anni trascorsi a studiare a Pisa hanno trasformato Elena in una ragazza elegante, colta e disinibita. Dopo la fine della sua relazione con Franco Mari, torna a casa per le vacanze di Pasqua, trovando il suo rione profondamente cambiato, con nuovi edifici strade asfaltate. Ritrova anche Lila, sempre più avvilita e sfiduciata. Nel secondo, tornata a Pisa, Elena inizia a lavorare alla sua tesi di laurea, ma viene travolta dai ricordi dell’adolescenza e così decide di provare a scrivere un romanzo. Nel mentre, viene avvicinata da un ragazzo garbato e distinto, figlio di uno stimato professore universitario.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii five-0”, con Scott Caan e Alex O’Loughlin. Andranno in onda tre episodi intitolati “Addio”, “Sulla strada senza ritorno” e “Bentornata a casa”. Nel primo, Joe White e McGarrett vengono presi di mira da alcuni sicari a causa di una vecchia missione militare. Nel secondo, Steve, Danny, Junior e altre vecchie conoscenze della squadra si uniscono per vendicare Joe. Nel terzo, Grace rimane coinvolta in un grave incidente stradale, ma qualcosa non torna.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà il film “Mister Felicità”, di e con Alessandro Siani. Martino è un giovane napoletano indolente e disilluso, vive in svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all’immobilità la giovane sorella che ha bisogno di costose cure. A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Durante un’assenza del dottore, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. I campionati europei di pattinaggio, però, sono alle porte: ce la farà Martino, nell’insolito ruolo di Mister Felicità, tra equivoci e rivelazioni inaspettate, a far tornare Arianna la campionessa che era?

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con il “Grande fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su La7 alle 21.15 ci sarà l’ottava e ultima puntata di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 i sarà “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Overdrive”, con Scott Eastwood; su Rai4 alle 21.20 “Predator”, con Arnold Schwarzenegger; su Rai5 alle 21.15 “Il profumo del tempo delle favole”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La foresta dei pugnali volanti”. con Takeshi Kaneshiro; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: un piacevole imprevisto”, con Liza Tzschirner; su Iris alle 21 “Greystoke – La leggenda di Tarzan il signore delle scimmie”, con Cristopher Lambert; e su Italia2 alle 21.20 “The Host”, con Saoirse Ronan.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “L’uomo invisibile” e “La figlia segreta”. Nel primo, Joséphine offre una mano a Yann, un giovane tecnico di laboratorio, che rischia di non poter concludere la sua ricerca a causa di mancanza di una base economica, proprio nel momento in cui ha fatto una fondamentale scoperta. Nel secondo, Joséphine deve aiutare Laura Calle, celebre attrice. Si fa assumere come truccatrice per il suo ultimo film e, scopre che la donna nasconde a tutti l’esistenza della figlia quattordicienne Amélie, che però è scappata dal collegio svizzero in cui studia.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.15 il reality “Vite al limite”.