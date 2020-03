L’Atalanta è uno spot per il calcio: porte aperte al Settebello nerazzurro

Uno spot per il calcio, alla faccia dei virus, più o meno coronati.

Questa è l’Atalanta. Per lei le porte sono sempre aperte, qualsiasi avversario si ritrovi: per la terza volta (dopo Udinese e Torino) cala il settebello, con Duvàn Zapata che con la tripletta si porta a casa il pallone. È un tornado, la squadra di Gasperini, che si abbatte sul Lecce, in confronto fa il solletico il vento che prova a disturbare la partita.

A favore dei nerazzurri nel primo tempo e però sono i pugliesi che fanno la rimonta, andando all’intervallo sul 2-1. Poi si scatenano Mago Ilicic e Papu Gomez e il Panterone, che non segnava tanti gol dalla trasferta di Frosinone (20 gennaio 2019) quando ne aveva fatti quattro. Ma fanno festa anche Muriel, il bomber di scorta e Malinovskyi, sempre micidiale col mancino.

I leccesi sono talmente impauriti che sono loro stessi ad aprire la porta per primi ai nerazzurri, poi recuperano, ma nella ripresa sono travolti. Non c’è partita. Anzi, c’è una partita spettacolare da vedere ancora con cinque gol, l’unico incontro del pomeriggio nella giornata spezzata (più che spezzatino) prima che la Roma risponda presente, prendendosi i tre punti a Cagliari.

Ma questa Atalanta non si scompone nemmeno quando sono gli altri a raggiungerla durante la partita, lei che è la regina delle rimonte: lascia pure che gli avversari si illudano e riparte come se niente fosse, macinando gioco e occasioni da gol. Magari si farà sentire anche il Gasp, perché appena i suoi giocatori rientrano dall’intervallo in meno di venti minuti segnano altri tre gol.

D’accordo che la difesa del Lecce è quella più perforata e che l’Atalanta ha un attacco mostruoso, ora 70 reti in 25 partite, però sette gol non sono…umani: in Europa solo Paris Saint Germain (75 reti ma in 27 partite) e Bayern (71 in 24) hanno fatto meglio.

E pensare che fino alla vigilia si era in ansia per l’emergenza difesa, senza Toloi e Djimsiti. Ed è toccato al tuttofare de Roon prendere il terzo posto da centrale di difesa, assieme all’immancabile Palomino e a Mattia Caldara, che non giocava 90 minuti da Dudelange-Milan, 20 settembre 2018 in Europa League. E in Serie A da Cagliari-Atalanta del 20 maggio 2018, quando aveva anche sbagliato un rigore, al 93′.

Ma si sa, per Gasp la miglior difesa è l’attacco e parte dal pressing di Zapata e Ilicic già sul portiere avversario. E, siccome tutti sanno fare tutto, le prime occasioni da gol arrivano dai piedi di Palomino e dalla testa di Caldara su calci piazzati. Sempre lì, a dare fastidio i difensori, tanto che Donati confuso finisce per deviare nella propria porta.

Gasperini lascia in fascia destra Hateboer, l’uomo della doppietta al Valencia e in effetti gran parte delle azioni a tutta velocità arrivano dal centrodestra, se poi non è l’olandese è Pasalic che si inserisce e, dopo essersi mangiato il solito gol, offre l’assist a Zapata.

Delizioso il balletto tra Gomez e Ilicic: per non sbagliare, Mago Ilicic cambia piede e stende difensori e portiere, poi fa gol. Ancora loro, i tre tenori, confezionano il quinto gol firmato Zapata. Bentornato al gran Duvàn, d’accordo: i tre tenori sono il biglietto da visita più brillante, impossibile pensare un’Atalanta senza di loro e appena prendono un pestone siamo tutti in ansia, sperando che per il Papu e Ilicic sia solo un falso allarme.

Lo stadio si chiama Via del Mare, per l’Atalanta è un Via col Vento esaltante, una videocassetta da spedire alla Lega per trasmetterla come spot per il calcio mentre i club di A litigano su date e rinvii. E se Lotito ha il mal di pancia non si può giocare di venerdì come le altre in Champions, ma non prima di sabato 7 marzo. Forse, ancora non è sicuro.

Rifacciamo intanto la domanda: ma questa Atalanta-show che segna sette gol, non ne può fare un paio anche a Valencia? E liquidare in Champions anche la pratica spagnola…