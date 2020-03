Un po’ di pioggia è finalmente caduta nel weekend anche a Bergamo e in tutta la provincia, accompagnata da una spruzzata di neve in montagna. Scopriamo con Simone Budelli e il Centro Meteo Lombardo come inizia la prima settimana di marzo.

ANALISI GENERALE

Rapido peggioramento del tempo lunedì sulla Lombardia, a causa di una perturbazione in arrivo dalla Francia che porterà precipitazioni diffuse e localmente intense. Da martedì graduale ritorno a condizioni di tempo più stabile grazie alla rotazione delle correnti dai quadranti nord-occidentali, con temperature che risulteranno intorno alla media del periodo.

Lunedì 2 marzo 2020

Tempo Previsto: Cielo coperto ovunque. Precipitazioni in rapida estensione nel corso del mattino su buona parte della regione (fenomeni più isolati solo sul mantovano). Tra pomeriggio e sera precipitazioni diffuse su tutti i settori, localmente intense tra Prealpi e alta pianura, mentre sulla bassa pianura possibili brevi fase asciutte. Su Alpi e Prealpi centro-orientali quota neve inizialmente intorno a 1000-1200 metri in risalita fino a 1300-1600 metri in serata, mentre su Alpi e Prealpi occidentali temporaneo abbassamento fino a 600-900 metri tra mattino e pomeriggio. Sull’area appenninica quota neve in abbassamento sui 1000-1200 metri dalla serata.

Temperature: Minime in calo (1/4°C), massime stazionarie (7/9°C).

Martedì 3 marzo 2020

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso in mattinata con residue precipitazioni sui settori orientali e meridionali (quota neve sui 900-1200 metri). Nel pomeriggio nuvolosità sparsa sui settori centro-orientali con residui piovaschi sparsi, schiarite sui settori occidentali. In serata cielo irregolamente nuvoloso ma con precipitazioni assenti.

Temperature: Minime stazionarie (3/6°C), massime in aumento (9/11°C sui settori orientali, 11/14°C sui settori occidentali).

Mercoledì 4 marzo 2020

Tempo Previsto: Nuvolosità sparsa in mattinata con qualche schiarita in più sui settori occidentali. Dal pomeriggio ampie schiarite ovunque con passaggio a cielo poco nuvoloso. Locali banchi di nebbia in pianura nelle ore notturne.

Temperature: Minime in calo (0/3°C), massime stazionarie o in lieve aumento (12/14°C).