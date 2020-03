Il coronavirus visto dalla Germania: il racconto di Alberto, studente a Monaco

Alberto Magni, classe 1997, è un ragazzo di Colognola (Bergamo) che, una volta preso il diploma, si è trasferito a Monaco di Baviera, in Germania, nell’agosto del 2017 per studiare matematica al Politecnico di Monaco.

Abbiamo chiesto Alberto di raccontarci come vive lui, lontano da casa e in un paese straniero, la questione del coronavirus. In modo sincero e completamente personale ci ha raccontato la sua esperienza.

“Non mi preoccupa particolarmente la situazione né in Italia né in Germania -racconta- da quello che ho capito non è troppo diverso da un’influenza. Quello che penso di aver compreso, ma, ripeto, è una mia personale impressione, è che probabilmente ad aver messo in agitazione la gente è l’assenza di un vaccino”.

Quando hai sentito che il coronavirus era arrivato anche in Italia come hai reagito?

Se devo essere sincero ho pensato che i media avessero ingigantito la questione: personalmente ritengo che i crimini o le malattie, purtroppo, ci siano in ogni Paese, ma che da noi appaiano come più numerosi e gravi semplicemente perché vengono trattati molto di più.

Come viene trattata la questione da parte dei media in Germania?

Non guardo molto le news, il telegiornale a casa è spesso in italiano. Le informazioni che ricevo provengono generalmente da internet o dai pannelli della metro. Ciò nonostante, guardando i siti dei quotidiani e dei telegiornali, il coronavirus è sempre in prima pagina, quindi l’attenzione c’è.

Com’è il clima sociale? All’inizio da noi la gente era abbastanza in panico: molti giravano con le mascherine e c’è stato l’assalto ai supermercati ma ora sembra che si stia moderando.

Sì, ho visto le foto. In Germania è abbastanza tranquillo, non mi è ancora capitato di incontrare gente che indossasse mascherine e le attività continuano normalmente, ma non è che non si sappia del virus. La prevenzione attuata dall’Università dopo le vacanze invernali è stata quella di consigliare a coloro che rientravano dalla Cina di frequentare il meno possibile l’istituto nelle due settimane successive. Mi sembra anche di aver capito che di recente hanno messo in quarantena qualche centinaio di persone nella regione della Renania Settentrionale-Vestfalia.

Hai pensato di tornare in Italia in questi giorni?

Proprio oggi, uscendo dalla sede d’esame, ne parlavo con dei miei compagni. Mi piacerebbe tornare anche per approfittare delle vacanze dell’Università, ma ho paura che non mi facciano tornare in Germania.

Ti è capitato di percepire discriminazione verso gli italiani?

Per quanto riguarda la mia esperienza personale no, sono tutti molto tranquilli.