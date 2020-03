Coronavirus, l’Ordine dei medici ai colleghi in pensione: “Abbiamo bisogno di voi”

In momenti come questo servono il maggior numero di forze disponibili. Per questo, l’Ordine dei medici di Bergamo ha lanciato un appello ai colleghi che vogliono mettere la loro esperienza a servizio dell’emergenza sanitaria.

“Regione Lombardia – si legge sul sito dell’Ordine – segnala che l’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 ci vede tutti impegnati in un enorme sforzo comune al fine, da un lato, di contenere al massimo la diffusione dei contagi e, dall’altro, di mettere in campo tutte le azioni che consentano di far fronte alla crescente domanda di cura e assistenza”. Una necessità che rende necessario “disporre di tutte le professionalità di cui il sistema si può avvalere” e, tra queste, “anche i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari collocati in quiescenza negli ultimi anni e ancora idonei a poter svolgere l’attività in tutte le sedi che ne richiederanno la presenza”.

Per segnalare l’eventuale disponibilità bisogna mandare una mail all’indirizzo ufficiostampa@omceo.bg.it. “Nei prossimi giorni – conclude l’appello – sarà cura di Regione Lombardia dare indicazioni circa gli aspetti formali di tale coinvolgimento”, appena verificate le condizioni generali di salute.

Al momento solo una persona si è fatta avanti, fa sapere il presidente dell’Ordine dei medici Guido Marinoni: “Servono energie da impiegare nelle terapie intensive – commenta – nei reparti di Pronto Soccorso e per sostituire quei medici di Medicina Generale in quarantena che non sono ancora stati rimpiazzati”. Più richieste, invece, sono arrivate per effettuare i controlli sanitari all’aeroporto di Orio Al Serio, soprattutto dai volontari più giovani.

Sempre sul proprio sito, l’Ordine professionale ribadisce che sta “quotidianamente sollecitando Ats Bergamo per l’invio dei dispositivi necessari ad affrontare l’emergenza”, come guanti e mascherine. “Sono passati dieci giorni e ancora non sappiamo niente – taglia corto Marinoni -. Molti medici si sentono abbandonati”.

Di “senso di abbandono e mancanza di riconoscimento” parlano anche Federfarma e l’Ordine dei Farmacisti di Bergamo in una nota congiunta, a fronte di “condizioni operative mai viste prima”. Ad oggi sono almeno 209 i contagi in Bergamasca. “Alla fine della settimana capiremo se e quanto le misure di contenimento messe in campo dal Governo hanno rallentato l’epidemia”, spiegano dall’Istituto Superiore di Sanità.