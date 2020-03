Coronavirus, il punto a Bergamo e in provincia e le limitazioni

La situazione legata al Coronavirus a Bergamo e in provincia a oggi, lunedì mattina 2 marzo.

Sono 209 i contagiati come è stato annunciato dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera con 9 vittime colpite dal virus.

La Valle Seriana è ancora in prima fila con 87 persone risultate positive al Covid-19, in particolare: a Nembro 43, ad Alzano Lombardo 19, 11 ad Albino, 8 a Villa di Serio, 6 a Gazzaniga 6.

Salgono anche i casi registrati in Valbrembana, in particolare a Zogno 15, mentre in città, a Bergamo, sono 12 finora i contagiati.

Ed ecco le limitazioni in tutta la Lombardia per la settimana che inizia e che proseguiranno fino all’8 marzo:

cinema e teatri chiusi,

musei aperti ma vengono contingentati in entrata e si introduce un elemento per evitare assembramento: distanza almeno un metro dall’altro.

Confermata la sospensione delle lezioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono essere aperti i plessi e sanificati, laddove si riesce ok a e-learnig.

Sospesi tutti i concorsi.

Bar, pub e ristoranti: consentito l’accesso con limitazione dei posti a sedere e distanza almeno un metro l’uno dall’altro.

Chiuse le palestre, piscine, centri benessere, centri termali.

Sono aperti in Lombardia gli impianti sciistici con capienza ridotta di un terzo.

Cerimonie religiose sospese fino all’8 marzo.

In particolare per Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona:

Nel weekend prossimo le medie e grandi strutture e vendite dentro i centri commerciali vengono chiusi ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita alimentari.

I mercati sono aperti tranne sabato e domenica.