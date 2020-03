Coronavirus, Gallera: “I primi malati della zona rossa sono guariti e tornati a casa”

“I primi malati della zona rossa sono guariti e tornati a casa”. L’ha annunciato lunedì 2 marzo l’assessore regionale Giulio Gallera in occasione della consueta conferenza stampa quotidiana organizzata da Regione Lombardia sull’emergenza Coronavirus.

La conferenza si è aperta con il governatore Attilio Fontana, in collegamento dal suo studio dove è in quarantena da qualche giorno: “La notizia principale di oggi è purtroopo quella dell’assessore Mattinzoli che è risultato positivo al tampone. Ma l’ho sentito poco fa e, pur se ha la febbre, mi ha detto che sta bene ed è in ripresa”.

“Abbiamo deciso di dare 40 milioni per le prime misure e per nuove strumenti, oltre a 10 milioni per nuovi medici. Abbiamo ricevuto apprezzamenti da Pompeo, il segretario di stato americano, per come stiamo gestendo la situazione”.

“Un grazie particolare a tutti i medici della Regione che si stanno impegnando oltre ogni umana immaginazione per dare una risposta ai nostri cittadini”.

L’assessore Gallera è invece intervenuto dalla centrale operativa, con i dati di giornata: “Gli ultimi numeri ci dicono che nella nostra Regione abbiamo 1254 casi di persone colpite da Coronavirus, 478 sono i ricoverati, 127 quelli in terapia intensiva, 472 quelli asintomatici e 38 i decessi, tutte persone con patologie correlate soprattutto cardiologico o diabetologico e già con un’età avanzata”.

“I dati ci dicono che la fascia più debole è quella degli over 65. Ribadiamo a loro di stare a casa e ridurre contatti con altre persone”.

“C’è di positivo che i primi malati della zona rossa sono guariti e tornati a casa”.

“Sui casi provincia per provincia, a Bergamo ne contiamo 243”.

“Infine annuncio che gli ospedale di Lodi, Seriate e Crema saranno i nuovi centri per gestire l’emergenza”.