Coronavirus, chiuso il Patronato San Vincenzo dopo un caso positivo

Il Patronato San Vincenzo è momentaneamente chiuso dopo che una persona è risultata positiva al test del Coronavirus: da sabato si trova ricoverata alle Cliniche Gavazzeni per una polmonite virale.

Lunedì mattina è arrivato l’esito del tampone, purtroppo positivo. Al Patronato sono già state messe in atto le procedure per il contenimento del contagio e la messa in sicurezza di personale e ospiti, di concerto con Ats Bergamo.